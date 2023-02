C’est la première option que vous devez activer sur votre nouveau Samsung Galaxy S23

Limiter (intentionnellement) les performances du Galaxy S23 pourrait avoir plus de sens que vous ne le pensez.

Si vous songiez à acheter l’un des nouveaux Samsung Galaxy S23 qui sera mis en vente le 17 février, nous allons ici vous montrer l’une des premières choses que vous devriez faire avec votre nouveau smartphone dès que vous le recevez. Il s’agit d’activer une option qui réduit les performances de l’appareil. Cela semble peu judicieux, mais cela peut avoir plus de sens que vous ne le pensez.

Galaxy S23

Depuis que les nouveaux smartphones de Samsung équipent une version du processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec une augmentation de la fréquence d’horloge, l’analyste Réviseur d’or, spécialisé dans l’analyse technique, a montré que la réduction intentionnelle des performances maximales du processeur peut réduire considérablement la consommation d’énergie, tout en améliorant l’efficacité. Le tout, en échange d’une perte de puissance qui représente à peine 10 %.

L’activation du « mode lumière » peut réduire la consommation de la batterie de 40% et augmenter l’efficacité de 50% sur le Galaxy S23 Ultra

Dans le test du Samsung Galaxy S23 Ultra que nous publierons prochainement, nous avons mentionné que, bien que les performances du nouveau smartphone phare de Samsung soient excellentes, sa capacité à offrir des performances soutenues n’est pas aussi élevée que celle des autres modèles basés sur le Snapdragon 8 Gen 2, comme le OnePlus 11. Nous attribuons ce léger manque d’efficacité à la décision de Samsung d’overclocker le nouveau processeur de Qualcomm afin de générer une puissance brute encore plus extrême. Mais, la réalité est que cette puissance n’est appréciable que lorsqu’on soumet l’appareil à des tests de performances très spécifiques et exigeants.

Garder le soi-disant « mode léger » activé réduit la fréquence d’horloge maximale du processeur à 2,84 GHz sur son cœur « Prime » Cortex-X3. De cette façon, les tests montrent que la vitesse n’est réduite que de 10% par rapport au mode haute performance activé, mais la différence en termes d’efficacité et de consommation d’énergie est très sensible.

Oui, je sais qu’une fréquence plus élevée et des scores de référence plus élevés vous font vous sentir bien.

Mais en réalité c’est un simple gadget.

Le mode de performance léger est la meilleure fonctionnalité récemment ajoutée à OneUI.

Abandonnez 10 % de vitesse, obtenez -40 % de consommation d’énergie et +50 % d’efficacité, pourquoi pas ?#GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/nYep1oQDK7 —Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) 9 février 2023

Par conséquent, il semble que garder cette fonction activée soit l’étape logique, à moins que vous ne souhaitiez tester la puissance maximale que votre appareil peut atteindre. De plus, lors de la lecture, le système Game Booster rend évident que le mode lumière est activé et permet de tirer le meilleur parti des capacités du processeur.

Pour activer ce mode, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres système. De là, vous devez accéder à la section « Maintenance », puis « Batterie ». Enfin, faites simplement défiler vers le bas de la page et appuyez sur « Plus de paramètres de batterie », et dans la section Profil de performance, activez le mode lumière.

Galaxy S23

Marque Samsung Nom alternatif Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix ​​959€

