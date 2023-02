L’Oppo Find N2 Flip quittera la Chine: il est présenté la semaine prochaine pour l’ensemble du marché mondial

L’OPPO Find N2 sera enfin présenté mondialement la semaine prochaine. Le constructeur chinois est prêt à affronter Samsung sur son propre terrain.

OPPO Trouver N2 Flip

Il ne fait aucun doute que Samsung domine le marché des téléphones pliables d’une main de fer. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà analysé à la fois le Samsung Galaxy Z Flip 4 et son frère aîné, le Samsung Galaxy Z Fold 4 et nous avons clairement indiqué qu’il s’agissait d’excellents appareils, qui nous ont impressionnés par leurs nombreux points forts.

Cependant, la société coréenne a un puissant rival dans OPPO. Les Oppo Find N2 ont été postulés comme les concurrents les plus féroces du Galaxy Z Fold 4. Pour de nombreux utilisateurs, ils sont même supérieurs aux pliables Samsung. Le seul inconvénient de cet appareil est qu’il semble que, du moins pour l’instant, il ne quittera pas les frontières de la Chine.

Celui qui semble vouloir inverser cette tendance est le OPPO Find N2 Flip, qui arrivera sur le marché mondial. Non seulement cela, mais il sera également présenté la semaine prochaine pour le monde entier avec toute la pompe et l’apparat nécessaires. C’est sans aucun doute un moment très important pour la firme chinoise, qui a finalement décidé de sortir ses griffes sur d’autres marchés.

OPPO Find N2 Flip : tout ce que vous devez savoir

L’OPPO Find N2 Flip, comme son frère aîné, sont des téléphones à vendre en Chine depuis un certain temps. Comme nous l’avons dit plus haut, sa présentation pour le reste des marchés est la vraie nouvelle. Bien sûr, au moins nous savons déjà ce que cet appareil va nous offrir sans avoir à recourir à des rumeurs ou à des spéculations.

On sait que ce terminal est un compact au format vertical pliable, très proche du Samsung Galaxy Z Flip ou du Motorola RAZR 2022. Sa principale particularité par rapport à la concurrence est qu’il intègre le plus grand écran externe vu à ce jour sur un appareil de cette classe.

Cet écran vous permet de consulter jusqu’à six notifications différentes en même temps sans avoir à ouvrir le mobile, bien qu’il dispose également d’autres fonctions telles que la prévisualisation des photos prises avec l’appareil photo.

L’OPPO Find N2 Flip est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 9000+, le meilleur du constructeur pour le haut de gamme. Il dispose également d’une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 44 W et d’un écran intérieur avec un pli central presque imperceptible. Cet écran intérieur atteint 6,8 pouces et 1 600 nits de luminosité maximale, en plus d’avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne la mémoire, l’OPPO Find N2 Flip aura jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les appareils photo sont équipés d’objectifs Hasselblad, d’un capteur principal de 50 MP et d’un capteur ultra-large de 8 MP. La caméra frontale a un capteur de 32 MP.

Quant à la date de présentation, ce sera le 15 février sur la chaîne YouTube de la firme. Pour l’instant, le prix de départ du téléphone n’est pas connu, mais nous laisserons sûrement des doutes mercredi prochain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :