WhatsApp apporte enfin la fonctionnalité que nous attendions

WhatsApp continue d’innover et d’ajouter des fonctionnalités précieuses pour ses utilisateurs. Il a déjà augmenté le nombre de photos pouvant être envoyées à plus de 100 à chaque fois et amélioré sa fonction Statut. Mais le dernier développement, que nous attendons, est la possibilité de transcrire des notes vocales en texte.

Comme indiqué par WABetaInfo, cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de développement et sera bientôt disponible sous forme bêta. Cette fonctionnalité est déjà proposée par certains concurrents, bien qu’elle ne soit disponible que dans la version payante.

Audios WhatsApp : la conversion des notes vocales en texte sera bientôt possible

L’équipe derrière WhatsApp développe sa propre solution, plutôt que de s’appuyer sur des applications existantes pour la transcription. En septembre 2021, il a été rapporté que WhatsApp testait la fonctionnalité sur les appareils iOS. Et la transcription utilise les services Apple, pas Facebook ou Meta.

Cependant, le développement de la fonctionnalité a été temporairement suspendu pour des raisons inconnues. Ce n’est pas rare. Comme de nombreuses fonctions préliminaires ne parviennent pas à la version finale en raison de processus de test qui échouent parfois.

Désormais, le développement de la transcription des mémos vocaux est disponible dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour iOS, version 23.3.0.73. L’écran d’introduction de la nouvelle fonctionnalité expliquera les cas dans lesquels la transcription ne sera pas disponible, par exemple lorsque les mots ne sont pas reconnus ou sont dans une langue différente de celle installée dans l’application.

Il est important de noter que les transcriptions seront générées sur l’appareil, c’est-à-dire localement. WhatsApp et Apple ne le recevront pas. Les utilisateurs devront télécharger les modules linguistiques nécessaires pour utiliser la fonctionnalité. WABetaInfo suggère que cette fonctionnalité ne soit disponible que sur les nouvelles versions d’iOS.

En attendant, il faudra attendre la sortie publique de la fonctionnalité, qui aura lieu prochainement. Comme d’habitude, il sera d’abord disponible en version bêta publique, puis passera à la version stable si tout se passe bien.