Twitter gagnant des millions grâce à 10 utilisateurs non bannis ; ingénieurs en position Catch-22 avec Musk

Le rétablissement des comptes de dix utilisateurs précédemment interdits pour discours de haine ou promotion de théories du complot dangereuses permettra à Twitter de gagner des millions de dollars de revenus publicitaires supplémentaires, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui.

Un rapport séparé indique que les ingénieurs de Twitter ont été placés dans une position impossible : Musk exige des changements qu’ils ne peuvent pas mettre en œuvre en raison de gels de code…

Engadget rapporte que le gain financier pour Twitter pourrait être de près de 20 millions de dollars par an.

Twitter gagne des millions de dollars avec seulement une poignée de certains de ses utilisateurs les plus infâmes, selon un nouveau rapport. Une nouvelle étude du Center for Countering Digital Hate (CCDH) estime que Twitter « générera jusqu’à 19 millions de dollars par an de revenus publicitaires » à partir de seulement 10 comptes qui étaient autrefois bannis de la plateforme.

Le rapport a examiné l’engagement actuel avec 10 comptes qui étaient auparavant interdits pour « pour » la publication de contenu haineux et de complots dangereux. Les comptes ont été rétablis après le rachat de Twitter par Elon Musk. Le groupe comprend un certain nombre de comptes de premier plan associés à l’extrémisme et aux théories du complot, notamment ceux appartenant à l’influenceur Andrew Tate, au fondateur du Daily Stormer Andrew Anglin, à l’éminent antivaxxeur Robert Malone et au Gateway Pundit.