Microsoft publie Windows 11 Insider Preview Build 25295 sur le canal de développement

Une nouvelle version d’aperçu est en cours de déploiement pour les initiés dans le canal de développement. Il s’agit d’une mise à jour bêta hebdomadaire et, comme toujours, elle se concentre sur certains changements et de nombreuses corrections de bugs. La dernière mise à jour pour le Dev Channel est étiquetée comme Windows 11 Build 25295.

Si vous avez suivi les mises à jour de Dev Channel, Microsoft a récemment introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Parler de la dernière mise à jour, la version 25290 inclut des widgets de prévisualisation pour Phone Link, Messenger et Spotify.

Dans le dernier Windows 11 Build 25295, Microsoft a ajouté une nouvelle politique commerciale. Cette stratégie permet aux utilisateurs commerciaux d’activer les fonctionnalités qui ont été introduites via la maintenance et qui sont désactivées par défaut.

Parallèlement à la nouvelle politique, la nouvelle version du canal de développement étend la disponibilité de la nouvelle barre de recherche à tout le monde dans le canal de développement. Auparavant, il était disponible pour des utilisateurs limités. Ses paramètres sont accessibles depuis Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Éléments de la barre des tâches.

Un autre nouveau changement dans la dernière version de développement est la possibilité de copier les codes d’authentification à deux facteurs directement à partir de la notification. Cela indique que tout message contenant le code 2FA arrive dans la notification, les utilisateurs verront l’option de copier le code. Cela fonctionne pour les applications de messagerie installées sur PC et même les messages provenant de Phone Link.

La nouvelle version corrige également un tas de bugs. Vous pouvez les vérifier ci-dessous.

Correctifs

[General]

Le problème provoquant des vérifications de bugs répétées pour certains Insiders après la mise à niveau vers la Build 25284+ devrait être résolu maintenant.

Un autre correctif a été apporté pour un problème provoquant des blocages pour les Insiders lors de vols récents (en particulier dans ce cas où les applications peuvent se bloquer si vous essayez de les utiliser tout en essayant de jouer à des jeux).

Correction d’un problème où la page Historique des mises à jour sous Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour était vide pour certains utilisateurs après l’installation de la Build 25290.

Correction d’un problème où certains utilisateurs rencontraient des temps de mise à jour plus longs que prévu lors de l’installation de versions récentes. Si vous rencontrez à nouveau ce problème, veuillez envoyer un nouvel élément de commentaire avec les journaux dans le hub de commentaires.

[File Explorer]

Correction d’un problème où les boutons d’ajout et de fermeture d’onglet ne fonctionnaient pas dans l’explorateur de fichiers si l’explorateur de fichiers était agrandi et que vous utilisiez une langue d’affichage arabe ou hébreu.

[Input]

Correction d’un problème qui pouvait empêcher les fenêtres de l’application de répondre après l’utilisation de gestes tactiles à plusieurs doigts sur l’écran.

Correction d’un problème sous-jacent qui faisait apparaître votre souris comme des traînées de pointeur activées lors du partage de votre écran.

[Settings]

La boîte de dialogue Ajouter un périphérique ne devrait plus avoir une bordure trop grande.

[Windowing]

Correction d’un problème qui pouvait entraîner un déplacement très lent de certaines applications lorsque vous les faisiez glisser sur l’écran.

Correction d’un crash DWM lors de vols récents qui pouvait faire clignoter votre écran en noir.

Correction d’un problème où les fenêtres capturées pouvaient ne pas se souvenir de leurs positions si vous déconnectiez et reconnectiez votre moniteur.

[Other]

Correction d’un crash sous-jacent affectant la capacité des applications utilisant Graphics.Capture à prendre des captures d’écran lors de vols récents.

Correction d’un problème sous-jacent provoquant des plantages dans certaines applications lors de la tentative d’impression au format PDF lors de vols récents.

Si vous êtes un utilisateur de Windows Insider dans le canal de développement exécuté sur Windows 11, vous recevrez la version d’aperçu bêta. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

