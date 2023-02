Le sous-système Windows 11 pour Android commence à recevoir la mise à jour de février

Le sous-système Windows pour Android commence à recevoir la mise à jour de février avec un tas d’améliorations et une sécurité améliorée. La dernière mise à jour arrive un mois après l’introduction d’Android 13. La mise à niveau est mise en ligne sur tous les canaux du programme Windows Insider, vous pouvez facilement mettre à niveau vers le dernier logiciel pour essayer les nouvelles fonctionnalités.

Microsoft propose la nouvelle mise à niveau du sous-système Windows pour Android avec le numéro de version 2301.40000.4.0, vous pouvez rapidement installer la nouvelle version à partir du Microsoft Store.

La dernière version de WSA est lancée avec la nouvelle version de Chromium WebView (v108), de nouveaux correctifs de sécurité, la synchronisation globale de la confidentialité du microphone et de la caméra entre les applications Windows et Android, et plus encore.

En termes d’améliorations apportées par la mise à niveau, des améliorations de la latence d’entrée audio, de l’expérience de la caméra, de la fiabilité de la plate-forme, de meilleures performances de fréquence d’images avec des références améliorées de 10% à 20% sur ARM et de 40% à 50% sur les systèmes x64, et corrige également le problèmes de zoom avec le pavé tactile ou la souris.

Voici la liste complète des modifications apportées à la mise à jour de février du sous-système Windows pour Android.

Amélioration de la latence et de la fiabilité de l’entrée audio

Améliorations de l’expérience de la caméra (les métadonnées de la caméra sont désormais exposées aux applications de la caméra)

Améliorations des performances de framerate : certains benchmarks ont été améliorés de 10 % à 20 % sur ARM et de 40 % à 50 % sur x64

Correction du zoom arrière dans les applications à l’aide du pavé tactile ou de la souris

Améliorations de la fiabilité de la plateforme

Utilisation de la dernière version de Chromium WebView vers la version 108

La synchronisation de la confidentialité globale du microphone et de la caméra bascule entre les applications Windows et Android

Mises à jour de sécurité Android 13

Vous pouvez vous diriger vers le Blog Windows Insider pour plus de détails sur la nouvelle mise à jour.

Comme je l’ai dit plus tôt, la version de ce mois-ci est disponible sur tous les canaux Windows Insider, vous pouvez donc vous rendre sur le Microsoft Store et vérifier les nouvelles mises à jour dans la bibliothèque et mettre à jour WSA vers le numéro de version 2301.40000.4.0.

