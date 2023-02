Google publie Android 13 QPR2 Beta 3.1 pour les téléphones Pixel

Une semaine après la sortie de la troisième version bêta d’Android 13 QPR2 et un jour après la sortie d’Android 14 DP1, Google publie une mise à jour bêta mineure qui corrige les bugs de la dernière mise à jour. La mise à jour Android 13 QPR2 beta 3.1 est désormais disponible pour les téléphones Google Pixel. Nous avons pu voir la même chose dans la deuxième version bêta publiée le mois dernier. Apprenons-en plus sur les mises à jour bêta mensuelles.

Comme vous le savez peut-être déjà, Quarterly Platform Releases est un programme de Google dans lequel la société publie une mise à jour majeure chaque trimestre. Et pour y parvenir, Google le teste à travers trois mises à jour bêta majeures, tout comme Android 13 QPR2 Beta 3.

La mise à jour mineure Android 13 QPR2 Beta 3.1 pour les téléphones Pixel est disponible avec le numéro de build T2B3.230109.004. Et sa date de sortie est le 9 février 2023. La mise à jour est officiellement disponible pour le Pixel 4a et les téléphones Pixel plus récents.

Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une mise à jour mineure poussée pour corriger certains bugs de la mise à jour publiée la semaine dernière, Android 13 QPR2 Beta 3. De plus, cela pourrait être la dernière mise à jour bêta avant la version stable du mois prochain, alors ne vous attendez pas à des changements majeurs dans la mise à jour actuelle. Voici le journal des modifications de la dernière mise à jour bêta.

Correction d’un problème dans le module Bluetooth du système qui aurait pu permettre d’éventuelles écritures hors limites en raison d’une corruption de la mémoire. (Numéro #259630761)

Correction d’un problème où certaines traductions roumaines manquaient dans l’image système.

Correctif de sécurité Android de février 2023

Si vous avez déjà installé Android 13 QPR2 Beta 3 sur votre téléphone Pixel, vous pouvez facilement passer à la version la plus récente. La mise à jour est disponible via OTA pour les utilisateurs bêta. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Système > Mise à jour du système.

Et si vous êtes sur une version stable mais que vous souhaitez tester une version bêta comme celle-ci, vous pouvez facilement rejoindre le programme bêta à partir de la page bêta officielle. http://g.co/androidbeta.

