Windows 11 Preview Build 22623.1255 apporte des onglets dans le Bloc-notes et plus

Microsoft commence à déployer une nouvelle mise à niveau incrémentielle de Windows 11 vers le canal bêta. Comme d’habitude, deux versions sont disponibles, la première incluant de nouvelles fonctionnalités et la seconde contenant des corrections de bugs. La version de cette semaine se concentre sur les corrections de bugs et apporte des onglets dans le Bloc-notes. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 22621.1255 et 22623.1255.

La dernière mise à niveau bêta incrémentielle porte le numéro de version 10.0.22623.1255. Les deux nouvelles versions roulent vers les initiés dans le Programme Windows Insider, les initiés qui utilisaient auparavant la version 22622 obtiendront automatiquement la mise à jour de la version 22623 via le package d’activation. Cela augmentera artificiellement le numéro de build.

Si vous êtes sur la version 22621 avec les nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut, vous pouvez vérifier les mises à jour et obtenir une option pour installer la version 22623.

En passant aux modifications, la version bêta incrémentielle se déroule avec la mise à jour prévue du Bloc-notes. Oui, la mise à jour des onglets pour le Bloc-notes atterrit enfin sur le canal bêta avec le numéro de version 11.2301.17.0.

Pour les correctifs, les adresses de mise à jour commencent à s’ouvrir derrière la barre des tâches lors de l’ouverture à l’aide du clavier tactile et le problème de la barre des tâches disparaît lors du passage de la vue des tâches à l’application Win32. En dehors de cela, il existe un correctif pour le problème de thème qui apparaît lors de la sélection de la liste déroulante dans les paramètres, quelques correctifs pour la façon dont le narrateur lisait le contenu dans le Gestionnaire des tâches, et plus encore. Voici la liste complète des correctifs.

Barre des tâches et barre d’état système Correction d’un problème où Démarrer s’ouvrait derrière la barre des tâches lors de la saisie tout en utilisant le clavier tactile. Correction d’un problème où la barre des tâches disparaissait lors du passage de la vue des tâches à une icône d’application Win32 via la barre des tâches optimisée pour les tablettes.

Gestionnaire des tâches Les noms de processus saisis dans la zone de recherche ne devraient plus être corrigés de manière inattendue. Correction de quelques problèmes avec la façon dont Narrator lisait le contenu dans le Gestionnaire des tâches. Correction d’un problème où les listes déroulantes dans les paramètres pouvaient ne pas correspondre au thème actuellement sélectionné. Lorsque vous utilisez la recherche sur la page Historique des applications, les résultats ne devraient plus disparaître soudainement. Si vous ouvrez la liste déroulante de la page de démarrage par défaut dans les paramètres, cliquez sur la fenêtre du gestionnaire de tâches pour faire disparaître la liste déroulante maintenant.



Si vous avez rejoint le canal bêta sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle version bêta sur votre PC. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

