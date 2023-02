Benchmarks : le Galaxy S23 Ultra est le meilleur téléphone Android de l’histoire

Dans le monde des téléphones Android, le Galaxy S23 Ultra de Samsung a franchi une étape importante. L’appareil de la société sud-coréenne a atteint 1 600 points dans la catégorie monocœur du test Geekbench 5 CPU. En d’autres termes, il s’agit du smartphone basé sur Android le plus puissant actuellement sur le marché.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra bat des records dans les benchmarks, ce qui en fait le meilleur smartphone Android

Les détails sont tirés d’une photo que le Réviseur d’or profil fourni et qui affiche les résultats d’un test des performances du smartphone. De plus, le score multicœur de 5 311 points a surpassé les scores monocœur et multicœur de 1 486 et 5 211 pour le Nubia Red Magic 8 Pro.

En théorie, l’appareil susmentionné utilise le même chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que le S23 Ultra. Le processeur du modèle Samsung, cependant, est une version légèrement overclockée qui peut fonctionner à des fréquences plus élevées et a donc de meilleures performances.

Toute la gamme S23 dispose d’une plus grande chambre à vapeur pour gérer le refroidissement des appareils afin que cela n’entraîne pas de problèmes de surchauffe. Considérant que le plus grand modèle a battu ce record, il semble que cela fonctionne. Même dit, seuls les tests en personne révéleront s’il a vraiment autant de potentiel de performance.

Il est important de garder à l’esprit qu’Elon Musk a également été époustouflé par les capacités de photographie du modèle le plus sophistiqué de Samsung. Le capteur ISOCELL 200MP, qui est suffisant pour surpasser même des produits comme l’iPhone 14 Pro Max, est la vedette à cet égard.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran AMOLED dynamique Quad HD+ Infinity-O-Edge de 6,8 pouces (3088 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu, luminosité jusqu’à 1750 nits, protection Gorilla Glass Victus 2

3.36GHz Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour plate-forme mobile Galaxy 4nm avec GPU Adreno 740

8 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage UFS 4.0 / 12 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go/1 To de stockage UFS 4.0

Android 13 avec une interface utilisateur 5.1

Caméra arrière 200MP avec capteur ISOCELL HP2, OIS, ouverture f/1.7, capteur ultra large 12MP 120° avec ouverture f/2.2, téléobjectif 10MP pour zoom 3x, ouverture f/2.4, OIS, objectif périscope 10MP pour zoom 10x, f/ Ouverture 4,9, zoom spatial 100x, autofocus laser, 4K 60 ips, 8K 30 ips, flash LED

Caméra frontale 12MP avec ouverture f/2.2

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

Dimensions : 163,4 x 78,1 x 8,9 mm ; Poids : 234 g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

Batterie 5000mAh avec charge rapide 45W, charge sans fil Qi 10W

Le défi d’atteindre le rôle d’un smartphone ultra haut de gamme incombe au Samsung Galaxy S23 Ultra. Il doit avoir un superbe appareil photo, de l’autonomie, de la puissance, de la résistance et fournir un grand écran. Dès les premières critiques du smartphone, il semble que le smartphone soit vraiment à un niveau élevé.

Samsung a-t-il pris en compte nos commentaires ? La société coréenne nous a donné le sentiment qu’elle le fait cette année. Avec un smartphone extrêmement incassable qui vous durera toute la journée sans aucun problème, le problème est essentiellement résolu. La puce surchauffait et fonctionnait mal ? Une fois de plus, tout fonctionne parfaitement grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 2. Ce qui a aussi l’avantage de ne pas surchauffer.

Nous sommes reconnaissants du changement de direction du S22 Ultra et du design carré inspiré de Note. Ce qui inclut le droit au S-Pen comme avantage supplémentaire. Il va sans dire que la qualité maximale de l’appareil photo est toujours là et permet des images créatives que seul un ultra premium peut fournir. One UI 5.1 corrige également les défauts liés à l’interface d’accueil en améliorant les animations. Et donner aux utilisateurs encore plus de contrôle sur leurs routines avec les modes ou sur leurs caméras avec l’assistant de caméra. L’écran n’est même pas un sujet comme d’habitude chez Samsung. Dont le département Display domine le marché en raison de sa grande qualité habituelle.