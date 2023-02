Android 14 récupère l’une des meilleures fonctions pour contrôler la batterie de votre mobile

Google a repensé la section « utilisation de la batterie » dans les paramètres d’Android 14, avec une section qui, heureusement, met une fois de plus en évidence le temps d’utilisation de l’écran depuis la dernière charge complète.

Google récupère le temps d’écran dans les statistiques de la batterie d’Android 14 | Image : 9to5Google

Je viens de présenter Android 14 avec toutes ses actualités, les plus experts de l’industrie et aussi quelques heureux propriétaires des derniers téléphones Pixel réalisé par Google se sont précipités pour tester le premier Developer Preview de la nouvelle saveur Android, qui sera Gâteau renversé comme précédemment divulgué.

En fait, puisque beaucoup testent déjà le bêta ou aperçu Android 14, nous avons grâce à 9to5Google et ceux lève tôt les premières nouvelles exceptionnelles que Google n’avait pas rendues publiques parce qu’il s’agissait de détails mineurs, comme la nouvelle section de « Utilisation de la batterie » repensé pour récupérer les informations clés.

Nous avons bien sûr parlé de la possibilité revendiquée de voir le temps d’écran actif dans les statistiques, quelque chose que Google avait éliminé après avoir modifié les statistiques énergétiques du système d’exploitation d’Android 12, qui ont commencé à être affichées sur la base des dernières 24 heures et non de la dernière charge complète.

C’est quelque chose que Google a modifié dans les dernières mises à jour en raison des critiques reçues, mais il est maintenant officiel qu’à partir d’Android 14, nous reviendrons à un passé qui était meilleur, et qu’il nous offrira des statistiques d’utilisation de la batterie depuis la dernière charge. complet et avec tous les détails, y compris la métrique d’écran actif de base que la plupart d’entre nous utilisent pour voir combien de temps notre téléphone peut être actif sur une charge.

Google redessine la section « Utilisation de la batterie » dans les paramètres d’Android 14, qui nous montrera à nouveau les statistiques depuis la dernière charge complète et renverra le temps d’écran actif.

Dans la capture d’écran ci-dessus, vous verrez la refonte que Google a appliquée à cette section des paramètres d’Android 14, montrant clairement et simplement le « temps d’écran depuis la dernière charge complète » à la satisfaction de nous tous.

Dans cette nouvelle section, il est désormais également possible de trouver un menu déroulant qui nous montrera l’utilisation de la batterie par des applications ou par des éléments du système, rendant plus évident l’accès et la disponibilité de ces données qui existaient déjà auparavant mais dont l’accès était pas très intuitif.

Il y a beaucoup de détails à voir dans Android 14, donc dans les prochaines heures ou jours nous continuerons probablement à affiner ces petites nouvelles, alors ne vous déconnectez pas trop d’Netcost-security.fr. Et évidemment, si vous avez la possibilité d’essayer le DP1 d’Android 14 parce que vous avez un Pixel, nous vous laissons ici les instructions pour que vous puissiez courir pour l’installer.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :