Android Auto change encore de design avec un thème léger et de nouvelles animations

Suite à la dernière refonte majeure d’Android Auto, Google continue d’améliorer l’interface de sa plateforme embarquée.

L’interface Android Auto actuelle, avec mode multi-fenêtres et barre d’outils inférieure

Cela ne fait que quelques mois que Google a commencé à déployer la grande refonte d’Android Auto, connue sous le nom de « Coolwalk ». Depuis lors, un nombre croissant d’utilisateurs de voitures compatibles Android Auto ont pu profiter des améliorations de performances et de l’interface optimisée de cette plateforme dans leurs véhicules. Cependant, Google ne semble pas en avoir assez.

Un utilisateur de Reddit, connu dans la communauté pour avoir activé les fonctionnalités d’Android Auto avant qu’elles ne soient accessibles à tous, a découvert une série de changements qui arriveront bientôt sur la plateforme Google pour les véhicules. Parmi eux, on retrouve de nouvelles animations et la possibilité d’activer un thème léger pour l’interface.

Android Auto « coolwalk » inclura bientôt un thème léger

Comme révélé à travers des images et des vidéos, Android Auto a amélioré certaines transitions et animations avec l’arrivée de la version 8.9 de l’application, disponible depuis quelques jours via Google Play.

Vous pouvez voir à quel point le mouvement semble plus fluide dans la nouvelle version, et la transition lors du passage d’une application à l’autre semble plus naturelle.

Mais ce n’est pas tout ce qui est nouveau. Nous avons pu apprendre que, prochainement, Android Auto récupérera l’une des fonctions qu’il a perdues avec sa grande refonte de l’année 2019 : le support d’un thème clair. Une image a même été partagée montrant à quoi ressemblerait l’interface d’Android Auto avec un thème léger.

Pour le moment, cette fonction est en phase de développement et n’est pas disponible pour être activée. Cependant, il est très probable que tôt ou tard, un nombre croissant d’utilisateurs d’Android Auto se retrouveront avec l’option qui leur permet de changer l’esthétique de l’interface Android Auto pour une interface plus claire.



