Les ventes record d’Apple 14 Pro ont changé la décision de sortie d’Apple iPhone 15

Apple se prépare à présenter son meilleur Apple iPhone 15 Pro Max plus tard cette année. La société prépare ses processus pour les terminer avant la date de sortie de l’iPhone 15. Pourtant, nous attendons plus de détails sur le prochain iPhone Ultra phare. Les dernières rumeurs sur l’iPhone 15 suggèrent que la société a discuté de la possibilité d’ajouter l’iPhone haut de gamme à sa liste de smartphones.

Mais ce n’est pas l’iPhone 15 Ultra le plus répandu. On s’attend plutôt à ce que ce soit l’iPhone 16 Ultra, c’est ce que nous pouvons résumer des derniers développements. Des fuiteurs célèbres, dont Mark Gurman de Bloomberg, ont confirmé à plusieurs reprises le lancement de l’iPhone 15 Ultra au lieu de l’iPhone 15 Pro. Gurman explique,

« Au lieu de renommer le Pro Max » Ultra « , Apple pourrait ajouter un iPhone encore plus haut de gamme au-dessus des deux modèles Pro. En interne, la société a envisagé de faire exactement cela – potentiellement à temps pour la sortie de l’iPhone 2024. »

Les ventes d’iPhone 14 Pro modifient la stratégie d’Apple concernant l’iPhone 15 Ultra d’Apple

C’est un changement surprenant pour tout le monde, car les rumeurs précédentes sur l’iPhone 15 suggèrent que l’iPhone 15 Ultra aura des fonctionnalités plus élevées que l’iPhone 15 Pro max. Les données de vente de 14 Pro font également allusion à des appareils phares Apple plus chers à l’avenir. En un mot, l’entreprise envisage de multiplier par trois les prix de son fleuron.

M. Gurman dit,

« Cela pourrait certainement faire grimper les prix, mais les consommateurs auraient besoin d’une raison pour effectuer une mise à niveau. À ce stade, on ne sait pas en quoi ce modèle haut de gamme serait différent, mais il offrira probablement d’autres améliorations de l’appareil photo, une puce plus rapide et peut-être un écran encore plus grand. Il peut également y avoir plus de fonctionnalités d’avenir, telles que la suppression définitive du port de charge.

La semaine dernière, Tim Cook a commenté les bénéfices d’Apple au premier trimestre et a déclaré :

« L’iPhone fait désormais partie intégrante de la vie des gens. Il contient leurs contacts et leurs informations de santé et leurs informations bancaires et leur maison intelligente et tant de différentes parties de leur vie, leur moyen de paiement et – pour de nombreuses personnes. Et donc je pense que les gens sont prêts à vraiment s’étirer pour obtenir le meilleur qu’ils peuvent se permettre dans cette catégorie… »

Compte tenu de cela, l’affirmation de Gurman semble être correcte; la société gardera sa gamme 2023 inchangée. Cependant, la gamme 2024 viendra avec l’iPhone 16 Ultra, ce qui aiderait à créer une gamme gonflée. Les rumeurs suggèrent que la série iPhone plus ne survivra pas et que l’édition SE sera abandonnée.

Tout dépend des ventes qui doivent augmenter pour la survie des modèles SE et Plus. Il s’agit d’un changement radical dans la stratégie de sortie d’Apple iPhone 15. Le changement de stratégie pourrait être les ventes choquantes de l’iPhone 14 Pro. L’iPhone Ultra demandera sûrement plus d’argent pour ses fonctionnalités intéressantes.

Quand sort l’iPhone 15 Pro Max ?

Apple a suivi un calendrier strict pour la sortie de ses appareils phares. L’Apple iPhone 15 Pro Max sortira à la mi-septembre, probablement une semaine plus tard que son annonce. Nous pouvons nous attendre au prochain produit phare le 22 septembrend2023.

Depuis qu’Apple a été répandu pour changer la sortie de son Apple iPhone Ultra très commercialisé, attendons avec impatience quelque chose de nouveau, probablement une rumeur qui se produira de sitôt. Quoi qu’il en soit, nous sommes très heureux d’en savoir plus sur ce téléphone, qu’il s’agisse de rumeurs ou d’une annonce officielle.

À quoi ressemblerait le 15 Pro Max ?

Apple a commercialisé le prochain Pro Max sous le nom de The Ultra, et les rumeurs suggèrent un peu plus un design conventionnel. Par exemple, il aura des boutons d’alimentation et de volume cliquables classiques. Cependant, il existe également des voix de conception sans bouton, ce qui, jusqu’à présent, ne se produira pas dans le prochain appareil Apple.

En dehors de cela, il y aura une puce A17 Biconic d’Apple, un cadre en titane, une technologie de téléobjectif périscope, 8 Go de RAM, etc. Les rumeurs sont partout sur Internet; par conséquent, nous avons besoin d’une annonce officielle de la société pour y croire.