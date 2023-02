Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de février 2023 sont désormais disponibles

Samsung a déjà déployé la mise à jour Android de février 2023 sur quelques combinés haut de gamme et milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra fait partie des terminaux de la firme coréenne qui reçoivent déjà le dernier patch de sécurité Android

Un jour avant la sortie de la mise à jour Android de février 2023, qui a eu lieu, comme d’habitude, dans l’après-midi du premier mardi de février, Samsung a déjà commencé à déployer cette nouvelle mise à jour de sécurité sur certains des téléphones mobiles les plus populaires. catalogue.

Au fil des jours, de plus en plus d’appareils de marque coréenne reçoivent le dernier correctif de sécurité Android et, à ce jour, un total de 9 Samsung Galaxy ont déjà la mise à jour Android de février disponible.

Les 10 mobiles Samsung qui ont déjà été mis à jour avec le correctif de sécurité de février 2023

Actuellement, il existe 9 modèles de smartphones Samsung compatibles avec la mise à jour Android de février. Dans cette liste, nous trouvons des modèles des séries Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy A, dont certains sont arrivés sur le marché il y a environ trois ans.

La liste complète des mobiles Samsung ayant déjà reçu le correctif de sécurité de février 2023 est la suivante :

Samsung Galaxy S20 4G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 4G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 4G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

SamsungGalaxy Note20

SamsungGalaxy Note20 Ultra

SamsungGalaxy A52 5G

La mise à jour de sécurité de février 2023 corrige un total de 54 problèmes de sécurité, dont 48 ont été corrigés par Google et les 6 restants par Samsung, corrige quelques bugs généraux et améliore les performances du terminal.

Certains des smartphones les plus importants de la marque coréenne, y compris les modèles les plus récents des familles Galaxy S et Galaxy Z, doivent encore être mis à jour et, par conséquent, il est prévu que la société coréenne continuera à publier cette mise à jour de sécurité dans le autres appareils éligibles pendant les jours restants de février.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy, vous pouvez mettre à jour votre terminal avec le dernier correctif de sécurité Android simplement en vérifiant si cette mise à jour est déjà disponible, ce que vous pouvez faire en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone. Dans le cas où il est déjà arrivé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile vers la dernière version.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :