Android 14 – Quoi de neuf dans le premier aperçu du développeur ?

Chaque année, nous voyons de nouvelles versions de systèmes d’exploitation mobiles, que ce soit de Google ou d’Apple. Google présente la prochaine version d’Android, comme chaque année en début d’année. Le système d’exploitation est maintenant au niveau de l’aperçu du développeur, ce qui indique que le développement d’Android 14 ne fait que commencer.

Oui, le nouveau système d’exploitation de Google, Android 14 a officiellement été annoncé. Cela indique que de nouvelles fonctionnalités apporteront des améliorations supplémentaires en matière de confidentialité et de sécurité, rendant le système d’exploitation plus rapide, plus fluide et plus facile à utiliser pour tout le monde.

Lorsque les gens vous demandent pourquoi vous achetez un appareil Pixel, eh bien, il y a beaucoup d’avantages à en posséder un. L’une des raisons est que vous avez accès aux dernières versions d’Android. Avec Android 14, vous pouvez découvrir le nouveau système d’exploitation sur les appareils Google Pixel compatibles, la référence de cette année commence à partir du Pixel 4a 5G et des modèles plus récents.

L’aperçu pour les développeurs d’Android 14 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et une sécurité améliorée. Si vous souhaitez connaître la liste complète des modifications, vous êtes au bon endroit. Explorons les nouveautés d’Android 14.

Quoi de neuf dans Android 14

Android 14 est sur le point de sortir avec une tonne de nouvelles fonctionnalités qui vont donc améliorer l’expérience utilisateur sur votre appareil mobile. Avec le Developer Preview d’Android 14 déjà disponible, jetons un coup d’œil aux nouvelles fonctionnalités de ce système d’exploitation fraîchement annoncé.

Notez que toutes ces fonctionnalités pourraient ne pas figurer dans la version stable finale qui devrait être publiée fin août ou début septembre de cette année.

Paramètres du compte invité sur Android 14

Les comptes invités sont sur Android depuis longtemps. Cependant, avec Android 14, vous ajustez maintenant les paramètres liés au compte invité. Vous pouvez désormais autoriser ou refuser à l’invité de passer des appels téléphoniques et d’envoyer des SMs. L’activation de la fonctionnalité partagera votre historique d’appels avec le compte invité.

Fast-Pair fait son grand retour

Avec Fast Pair dans Android 14, les utilisateurs peuvent désormais coupler et se connecter facilement et rapidement avec des haut-parleurs, des casques et d’autres appareils Bluetooth à proximité qui prendront en charge le couplage rapide cette année. Avec Fast Pri activé, vous n’avez pas besoin de creuser dans le menu Bluetooth pour rechercher et vous connecter à l’appareil Bluetooth.

Paramètres NFC sous les options du développeur

Avec de nombreux appareils Android équipés de NFC, Androdi 14 vous permet désormais de capturer des journaux plus détaillés à partir de balises NFC à condition que l’option soit activée en mode développeur. Pour que cette fonctionnalité fonctionne, vous devrez redémarrer votre appareil pour voir les journaux détaillés via NFC.

Nouveaux avertissements lors de l’installation d’anciennes applications

Étant donné que le chargement latéral est une tâche relativement simple sur les appareils Android, il est toujours facile d’installer des versions plus anciennes d’applications qui ne sont plus mises à jour ou disponibles sur le Play Store. Ainsi, lorsque vous commencerez à installer des applications plus anciennes, Android 14 affichera désormais un avertissement indiquant que votre application peut ou non fonctionner correctement et peut constituer un risque pour la sécurité de votre appareil.

Cette fois, si vous installez des applications qui ne sont pas conçues pour Android 8 et supérieur, les avertissements commenceront à apparaître. De plus, Android 14 ne vous permettra désormais plus d’installer des applications qui ont été mises à jour pour la dernière fois pour Android 5. Si vous envisagez de télécharger des applications mises à jour pour la dernière fois pour Android 5, vous devrez installer les applications sur des appareils Android exécutant Android 13 ou plus vieux.

Gestes améliorés

Naviguer sur Android est devenu simple et facile grâce aux gestes. Désormais, sur Android 14, tout en revenant à l’écran précédent, votre appareil affichera désormais un aperçu de l’écran auquel vous reviendrez. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante qui apporte également de nouvelles transitions dans l’application pour votre plaisir.

Accès réduit à l’application Galerie

Android 13 a introduit l’application Photo Picker qui vous permet de choisir ou de sélectionner des photos dans votre galerie à partir d’un dossier spécifique. Android 14 forcera désormais toutes les applications à utiliser la fonction Phto Picker, empêchant ainsi les applications d’accéder à toute la galerie sur votre appareil Android.

Durée de vie de la batterie améliorée

L’aperçu du développeur Android 14 débarque avec quelques améliorations majeures de la durée de vie de la batterie. Pour améliorer la durée de vie de la batterie sur Android 14, Google a apporté plusieurs optimisations aux services de premier plan, JobScheduler et au système de diffusion interne pour améliorer la durée de vie de la batterie et la réactivité.

Meilleures informations sur la batterie

L’écran d’utilisation de la batterie dans Android 14 vous permettra désormais de voir les informations de temps d’écran juste en dessous du graphique d’utilisation de la batterie. Cela vous permet de voir plus facilement les informations importantes sur la batterie. De plus, le pourcentage de batterie utilisé par différentes applications figurera désormais dans un menu déroulant. Vous pouvez également choisir entre un mode Basic Battery Saver et un mode Extreme Battery Saver.

Clonage intégré à l’application

Avec Android 14, les jours sont comptés pour les applications qui vous permettent de cloner un certain nombre d’applications. En effet, Android 14 vous permettra désormais de cloner une application immédiatement sans que vous ayez à installer une application de clonage tierce. Vous pouvez désormais utiliser deux instances de la même application sans avoir besoin d’une application tierce.

Verrouiller les téléphones financés

Les créanciers et les magasins pourront désormais verrouiller votre appareil Android à distance si les cotisations pour le téléphone n’ont pas été payées pour le mois. Cela permet de s’assurer que les gens ne s’en tirent pas avec un téléphone pour ne pas avoir payé le montant nécessaire pour être payé aux créanciers.

Autres fonctionnalités de l’aperçu pour les développeurs d’Android 14

Les certificats racine peuvent être mis à jour via le Google Play Store

De nouveaux certificats racine ont été ajoutés tandis que les anciens ont été supprimés.

Les utilisateurs secondaires de votre téléphone Android recevront désormais des privilèges d’administrateur.

Ajoutez facilement des appareils auditifs avec une nouvelle page Paramètres pour ces appareils.

Affichez facilement les applications installées en arrière-plan via la page Paramètres.

Advanced Memory Toggle pour aider à protéger les appareils contre les bugs qui causent des risques de sécurité.

Affichez facilement les codes Sorce pour les appareils Pxiel via la page Paramètres – À propos du téléphone.

Vous pouvez vous diriger vers ce fil créé par Mishaal Rahman pour plus de détails sur ces fonctionnalités.

En termes de personnalisation, on ne voit pas grand-chose. Ceci est attendu car le système d’exploitation est actuellement dans les étapes de l’aperçu du développeur. Cependant, une fois que le système d’exploitation entre en version bêta 1, vous pouvez vous attendre à voir une multitude de nouvelles fonctionnalités, de paramètres de confidentialité ainsi que d’options de personnalisation.

Les utilisateurs de Pixel peuvent facilement profiter de l’aperçu du développeur d’Android 14 en l’installant. Les autres utilisateurs d’Android devront attendre un certain temps jusqu’à ce que les versions GSI soient disponibles ou que les OEM commencent à participer aux tests bêta d’Android 14.

