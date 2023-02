L’appli Bing multiplie les téléchargements après le succès de ChatGPT : téléchargez-la aussi

Bing est devenu l’une des applications les plus populaires du moment. Vous pouvez donc le télécharger sur votre mobile.

L’application Bing, disponible gratuitement sur le Google Play Store

L’arrivée d’OpenAI AI sur Microsoft Bing a été l’une des plus grandes nouvelles de la semaine, et peut-être de l’année. A tel point que l’application mobile Microsoft Bing est devenue l’une des plus téléchargées depuis les principaux app stores, multipliant par dix son nombre de nouveaux téléchargements, selon les dernières données du cabinet de conseil data.ai.

L’annonce a eu lieu mardi dernier, lorsque Microsoft a organisé un bref événement annonçant l’arrivée du modèle d’intelligence artificielle générative basé sur la technologie OpenAI qui alimente ChatGPT sur son navigateur Web. L’objectif était d’améliorer l’expérience de recherche des utilisateurs, grâce à des réponses générées par l’IA sur la page de résultats de recherche et à d’autres outils basés sur ce modèle.

La nouvelle a donné envie à un grand nombre de personnes à travers le monde d’essayer les nouveautés de Bing, et bien qu’il soit encore en phase de test préliminaire, il est déjà possible de s’inscrire sur la liste d’attente pour être parmi les premiers à avoir accès au nouvelle expérience Bing.

Microsoft a confirmé que l’invitation serait bientôt envoyée à des millions de personnes dans le monde pour pouvoir essayer la nouvelle expérience, pouvant accélérer le processus en effectuant certaines étapes, notamment en installant l’application Bing sur leurs mobiles en scannant un code QR.

Il semble que la technique ait eu un effet, puisque des millions de personnes ont téléchargé l’application Bing sur leurs mobiles, la propulsant finalement à la douzième position dans le top des applications iPhone les plus téléchargées sur l’App Store d’Apple. De son côté, le navigateur Microsoft Edge est déjà le troisième utilitaire le plus téléchargé dans la boutique d’applications iPhone.

Les données suggèrent que Bing a décuplé le nombre de nouveaux téléchargements depuis l’annonce de Microsoft mardi dernier. Il n’est donc pas surprenant que Google se précipite pour lancer son propre service alternatif pour faire face à la popularité de Bing. Ses résultats, oui, ne sont pas si positifs.

Télécharger sur Google Play | MicrosoftBing

Télécharger sur App Store | MicrosoftBing



