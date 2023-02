Xiaomi continue de mettre à jour son haut de gamme vers MIUI 14 : tournez-vous maintenant vers le Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T reçoit déjà la mise à jour de MIUI 14 basée sur Android 13 avec la version du firmware V14.0.1.0.TKWEUXM.

Le Xiaomi 11T est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1200 // Image de David Freire

Au cours des dernières semaines, Xiaomi a déployé MIUI 14, la nouvelle version de son système d’exploitation mobile Android, sur certains de ses meilleurs téléphones, et ainsi, la nouvelle version de MIUI basée sur Android 13 a récemment atteint des terminaux tels que le Xiaomi 12 Pro ou le Xiaomi 11 Lite 5G.

En ce sens, nous venons d’apprendre, grâce à Gizmochina, que Xiaomi continue de déployer la mise à jour vers MIUI 14 avec Android 13 sur ses téléphones portables haut de gamme et bonne preuve en est que le géant chinois met déjà à jour l’un de ses terminaux premium.meilleurs vendeurs de 2021, le Xiaomi 11T.

Android 13 et MIUI 14 sont déjà en route vers le Xiaomi 11T

Xiaomi a commencé à publier la mise à jour de MIUI 14 basée sur Android 13 sur les variantes européennes du Xiaomi 11T avec la version du firmware V14.0.1.0.TKWEUXM via le programme Mi Pilot, qui vous donne la possibilité de tester une version MIUI 14 beta avant l’arrivée de la version finale.

Cette mise à jour n’inclut pas le patch de sécurité Android le plus récent, mais celui correspondant au mois de janvier 2023, qui corrige plusieurs dizaines de failles de sécurité et de confidentialité et améliore les performances et la fluidité de l’appareil.

La mise à jour vers MIUI 14 avec Android 13 apporte également quelques nouvelles fonctionnalités au Xiaomi 11T, que vous pouvez voir dans le journal des modifications que nous laissons ci-dessous :

expérience de base

Désormais, MIUI utilise moins de mémoire et reste rapide et réactif pendant des périodes beaucoup plus longues

Personnalisation

L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau

Les super icônes sont là, ce qui donnera un nouveau look à votre écran d’accueil. Pour utiliser ces super icônes, vous devez mettre à jour votre écran d’accueil et vos thèmes vers la dernière version

Les dossiers de l’écran d’accueil mettront désormais en surbrillance les applications dont vous avez le plus besoin et seront à portée de main

Plus de fonctionnalités et d’améliorations

La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée, en incluant l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble maintenant beaucoup mieux

Système

MIUI stable basé sur Android 13

Correctif de sécurité Android mis à jour en janvier 2023. Sécurité accrue du système

Si vous n’êtes pas inscrit au programme Mi Pilot et que vous souhaitez commencer à profiter de MIUI 14 sur votre Xiaomi 11T dès que possible, vous pouvez toujours télécharger ce package de mise à jour à partir du lien suivant :

Xiaomi 11T V14.0.1.0.TKWEUXM



