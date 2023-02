Nouveau realme GT Neo 5: le mobile avec la charge la plus rapide au monde est officiel (et lumineux)

La firme chinoise realme a présenté aujourd’hui son nouveau smartphone phare, équipé d’un système de charge rapide de 240 W.

Le design saisissant du realme GT Neo5 en violet, avec un anneau arrière lumineux

Comme prévu, realme a annoncé aujourd’hui son nouvel engagement sur le segment mobile haut de gamme à prix réduit : le realme GT Neo5 est désormais officiel et débarque sur le marché en devenant le smartphone avec la charge la plus rapide du marché, atteignant 240 W de pouvoir.

L’appareil a été présenté en Chine en premier lieu, mais toutes les rumeurs suggèrent que le terminal atteindra éventuellement le marché mondial sous le nom de realme GT 3. Sa présentation internationale C’est prévu ce mois-ci probablement lors du prochain Mobile World Congress 2023 à Barcelone.

realme GT Neo5, toutes les informations

Le realme GT Neo5 se distingue, entre autres, par son design très différent de tout autre téléphone commercialisé jusqu’à présent par la société. Il a un dos en verre, dont la partie supérieure abrite une « fenêtre » transparente qui vous permet de voir une garniture qui fait référence au modèle de processeur qui intègre l’appareil.

Un anneau lumineux LED configurable est également inclus, avec un choix de vingt-cinq options de couleurs différentes. L’appareil en tant que tel se décline en trois couleurs : violet, noir et blanc.

Su parte frontal viene ocupada por una gran pantalla de 6,74 pulgadas de diagonal con tecnología OLED, resolución de 2774 píxeles de alto por 1240 píxeles de ancho y una frecuencia de refresco de 144 hercios, la más alta vista hasta ahora en un dispositivo de la marque. Le panneau prend en charge une profondeur de couleur de 10 bits et atteint une luminosité maximale de 1400 nits.

Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 8, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go ou 1 To de stockage interne UFS 3.1.

Quant à son système de caméra, on retrouve un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisateur d’image optique (le même capteur présent dans le OnePlus 11), ainsi qu’un appareil photo Sony IMX355 de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale a 16 mégapixels.

Il sera possible d’acheter l’appareil en deux versions différentes en fonction de la capacité de sa batterie : le modèle d’une capacité de 4600 mAh prend en charge une charge rapide de 240 W, la plus puissante jamais vue sur un mobile, et capable de remplir une batterie de 20 % de capacité de la batterie en seulement 80 secondes.

En revanche, le modèle doté d’une capacité de batterie de 5000 mAh se contente d’une charge plus que raisonnable de 150 W.

Prix ​​Realme GT Neo5 et quand il peut être acheté

Pour le moment, le realme GT Neo5 a été présenté en Chine, où il sera mis en vente à partir du 15 février. Son prix dépendra de la version choisie, et de sa configuration mémoire et stockage :

realme GT Neo 5 240W

16+256 Go : 3199 yuans, environ 438 euros actuellement

16 Go + 1 To : 3499 yuans, environ 479 euros actuellement

realme GT Neo 5 150W

8 + 256 Go : 2499 yuans, environ 342 euros actuellement

12 + 256 Go : 2699 yuans, environ 370 euros actuellement

16 + 256 Go : 2899 yuans, environ 397 euros actuellement



