Les nouvelles limitations de l’API de Twitter sont stupides, mais elles n’affecteront pas les utilisateurs réguliers pour l’instant

Il s’est passé beaucoup de choses sur Twitter récemment, mais ce mercredi a été chargé pour le réseau social. La journée a commencé avec l’expansion de Twitter Blue à d’autres pays, puis le déploiement de longs tweets jusqu’à 4 000 caractères. Mais ensuite, Twitter a connu une panne majeure, et maintenant le réseau social a annoncé de nouvelles limitations à son API (ou ce qu’il en reste).

Contexte de ce qui se passe avec l’API Twitter

Plus tôt cette année, de nombreux clients tiers de Twitter ont tout simplement cessé de fonctionner à l’improviste. Bien que la plate-forme ait mis beaucoup de temps à expliquer ce qui se passait, Twitter a annoncé plus tard qu’il ne laisserait plus les développeurs utiliser son API (un outil permettant à d’autres applications et site Web de communiquer avec Twitter) pour créer des clients alternatifs pour le réseau social.

C’était la fin des applications populaires comme Tweetbot et Tweetdeck, mais Twitter ne s’est pas arrêté là. La semaine dernière, Twitter a confirmé qu’il fermerait son API gratuite, ce qui entraînerait l’arrêt de nombreux bots et comptes automatisés. Par exemple, vous ne pouvez voir que les dernières Netcost-security.fr postez sur Twitter en temps réel grâce à cette API.

Mais le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a été assez généreux pour reconsidérer sa décision. Il y a quelques jours, Musc annoncé que Twitter lancerait une nouvelle « API légère en écriture seule pour les bots fournissant un bon contenu gratuit ». Mais bien sûr, cela ne viendrait pas sans un hic.

Twitter va limiter le nombre de tweets que les comptes peuvent envoyer avec son API

Suite à tout ce qui s’est passé avec Twitter aujourd’hui, la société a pensé que ce serait une bonne idée de faire une autre grande annonce. Ainsi, bien que l’API Twitter gratuite soit toujours disponible, il aura désormais une limite de 1 500 tweets par mois pour chaque compte. La société affirme que la décision a été prise afin « d’augmenter la qualité, de réduire le spam et de permettre un écosystème florissant ».

Cette décision est potentiellement plus stupide que de tuer les clients tiers de Twitter. Beaucoup de gens utilisent Twitter comme principale source d’information, car tout s’y passe en temps réel. Et comme mentionné précédemment, vous ne pouvez obtenir beaucoup de nouvelles d’autres sites Web en temps réel que grâce à l’API de Twitter.

Mais à part penser que c’est une décision stupide, il y a une chose à garder à l’esprit. Au moins pour l’instant, ce changement n’affectera pas les utilisateurs réguliers. Alors que certaines personnes ont compris à tort qu’elles ne pourront pas publier plus de 1 500 tweets par mois, cette limite s’applique exclusivement à l’API gratuite de Twitter pour le contenu automatisé.

À quoi s’attendre pour l’avenir

Pourtant, ce ne sera pas une surprise si Twitter finit par restreindre ce que les utilisateurs réguliers peuvent faire sans payer pour Twitter Blue.

Suite à l’étrange panne qui a affecté Twitter pendant environ une heure plus tôt dans la journée, certains utilisateurs ont remarqué des messages indiquant qu’ils avaient atteint la limite de tweets ou de DM par jour. Dans certains cas, Twitter impose également une limite au nombre de comptes qu’un utilisateur peut suivre.

Depuis qu’Elon Musk est devenu PDG de Twitter et a commencé à modifier de nombreuses politiques de l’entreprise, Twitter a perdu beaucoup de ses annonceurs. Dans un mouvement désespéré pour conserver les revenus de l’entreprise, Musk a poussé Twitter Blue de plus en plus loin. Cependant, Twitter compte actuellement moins de 300 000 abonnés bleus. À titre de comparaison, Twitter compte 396 millions d’utilisateurs au total.

Il semble assez évident à ce stade que Twitter fera tout pour pousser les utilisateurs à s’abonner à Twitter Blue, et cela inclut de ruiner le réseau social pour de bon.

