Microsoft Bing monte en tête de l’App Store après avoir annoncé l’intégration de ChatGPT

Juste un jour après que Microsoft a annoncé son nouveau navigateur Edge et son moteur de recherche Bing mis à jour qui intègre une expérience ChatGPT via OpenAI, la société a connu une énorme explosion de la demande. L’application Bing et le navigateur Edge pour iOS se sont hissés en tête des classements de l’App Store.

Tel que rapporté par TechCrunch, le dévoilement par Microsoft de ses nouvelles capacités d’IA alimentées par OpenAI dans son navigateur Edge et la recherche Bing a suscité l’intérêt des utilisateurs.

Les analyses de data.ai vues par TechCrunch montrent que les téléchargements mondiaux pour l’application Bing ont été multipliés par 10 du jour au lendemain. Cela a propulsé l’application Bing au 10e rang parmi toutes les applications gratuites de l’App Store d’Apple et en a fait la deuxième application de productivité gratuite la plus populaire, derrière Gmail. Pendant ce temps, son navigateur Edge pour iOS est désormais la troisième application dans la catégorie des utilitaires.

TechCrunch note que l’application Bing était auparavant classée 160e dans les applications de productivité et ne figurait même pas du tout sur la liste d’Apple pour le tableau global des applications gratuites.

Alors que Microsoft a officiellement lancé les nouvelles expériences Web et de recherche avec une fonctionnalité intégrée de type ChatGPT, vous devez vous inscrire sur une liste d’attente avant d’avoir accès à la nouvelle intelligence.

Comme indiqué ci-dessus, lors de l’ouverture de l’application Bing sur iPhone, vous verrez une bannière sur la page principale vous demandant si vous souhaitez rejoindre la liste d’attente pour les nouvelles fonctionnalités d’IA.

Microsoft donne apparemment la priorité aux utilisateurs qui téléchargent l’application Bing ou définissent Bing comme recherche par défaut sur un PC. La société a déclaré que « des millions » de personnes sur la liste d’attente seront invitées à essayer la nouvelle intégration de l’IA « au cours des prochaines semaines ».

