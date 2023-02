Xiaomi vient de lancer une édition spéciale du mobile Hello Kitty, mais vous ne pourrez pas l’avoir

Comme presque toutes les éditions spéciales, cette nouvelle Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition sera cantonnée à certains marchés : dans son cas elle ne sera vendue qu’en Chine.

Il s’agit du nouveau Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition que vous ne pourrez pas acheter.

Ce ne sera pas la première édition spéciale d’un mobile Xiaomi, car fin 2022, nous assistions déjà à la présentation du Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition avec l’un des artistes les plus influents de ces derniers temps. En fait, ce nouveau Xiaomi Civi 2 avec un costume Hello Kitty ne sera pas non plus la première version exclusive de 2023, car il y a quelques jours, la collaboration entre realme et Coca-Cola a été confirmée.

Ce n’est un secret pour personne que la personnalisation mobile extrême est la nouvelle poule aux œufs d’or dans le industrie des smartphonespuisque les nouveautés ne sont plus si nombreuses, la connectivité 5G de nouvelle génération est déjà répandue, les raisons de changer de téléphone sont beaucoup moins convaincantes et les prix ont augmenté au-delà des nuages.

Quoi qu’il en soit, nous venons ici vous présenter ce nouveau Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition par nos amis de GSMArena, un smartphone qui, comme tous ces types d’éditions limitées, ne modifie ni le matériel ni les possibilités de le Xiaomi Civi du tout.2 d’origine, à l’exception de la finition exclusive et des accessoires.

Dans ce cas, l’édition spéciale Hello Kitty du Xiaomi Civi 2 est vendue dans un emballage nouvellement fabriqué et rouge, où les motifs du chaton populaire de la société japonaise Sanrio sont partout. Le téléphone lui-même a également été personnalisé avec des tons rouges et roses, ainsi qu’un joli dégradé avec des visages Hello Kitty ornant son dos.

Voici quelques images de ce à quoi ressemble cette nouvelle édition limitée de Xiaomi :

Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition, galerie de photos

Concernant le Xiaomi Civi 2, vous savez déjà qu’il s’agit d’un smartphone axé sur selfies avec deux caméras à l’avant et un flash quadruple LED sur le cadre avant, ainsi que des modes beauté et d’autres options qui vous permettent de prendre les meilleurs selfies du marché.

Non seulement cela, et c’est qu’en termes de matériel, nous trouverons un chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que trois caméras à l’arrière dont le capteur principal est un Sony IMX766 de 50 mégapixels. Les capteurs avant sont de 32 MP, l’un avec autofocus et l’autre avec un objectif à 100 degrés.

Cette nouvelle édition limitée spéciale Hello Kitty du Xiaomi Civi 2 est maintenant disponible dans le magasin en ligne de Xiaomi en Chine, qui sera le seul pays où il pourra être acheté, au prix de 2 799 yuans, soit environ 385 euros en échange. Les livraisons commenceront aujourd’hui, le 9 février.

