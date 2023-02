Flipboard pour iOS et Android obtient la fonctionnalité Notes pour partager des idées et créer une conversation

L’application multimédia personnalisable populaire Flipboard est sortie aujourd’hui avec une mise à jour qui rend la connexion amusante et facile avec les autres. La nouvelle fonctionnalité Notes est désormais disponible sur Flipboard pour iOS et Android.

Flipboard a commencé à tester la nouvelle fonctionnalité Notes en décembre et aujourd’hui, elle est officiellement lancée pour tout le monde. La société a partagé tous les détails dans un article de blog :

« Si vous êtes fan de la conservation de magazines sur Flipboard, vous adorerez la dernière mise à jour de nos applications. Les notes sont désormais disponibles sur iOS et Android, et elles offrent un moyen simple de partager des idées ou de démarrer des conversations. Avez-vous déjà souhaité pouvoir poser une question sur Flipboard pour obtenir le point de vue ou les recommandations d’autres personnes ? Vous pouvez maintenant, grâce aux notes! Vous pouvez également utiliser une note pour accueillir de nouveaux abonnés ou partager vos pensées et vos idées avec vos abonnés.

Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Notes dans Flipboard

Flipboard dit de rechercher simplement la nouvelle « icône de création » (stylo en carré) dans la barre de navigation pour prendre une note. Vous pouvez mentionner d’autres utilisateurs et les notifications fonctionnent lorsque d’autres répondent à votre note.

Vous pouvez appuyer sur l’icône en forme de cloche pour voir toutes vos interactions récentes et vous pouvez voir les notes ajoutées aux magazines que vous suivez dans le flux Pour vous.

Flipboard souligne également que la nouvelle fonctionnalité Notes est précieuse pour les magazines de groupe. Les notes fonctionnent sur iOS, Android et le Web.

Si vous n’avez jamais organisé de magazine Flipboard auparavant, consultez ce guide de l’entreprise.

Téléchargez gratuitement la dernière version de Flipboard pour iOS et Android depuis l’App Store et Google Play Store.

