OnePlus 11 Concept sera dévoilé au MWC 2023

Hier, OnePlus a introduit un tas de nouveaux produits pour les marchés mondiaux et certains étaient spécifiques à l’Inde. En plus de tous ces produits, la société a lancé le OnePlus 11 pour rivaliser sur le marché des appareils phares. Contrairement aux quatre dernières générations, le OnePlus 11 est livré seul sans variante Pro. Selon les rumeurs, la société a décidé d’économiser des ressources pour ses prochains téléphones pliables. Que ce soit le cas, nous ne le savons pas, mais nous savons que le OnePlus 11 ne sera pas le seul téléphone de la famille. Apparemment, OnePlus a un téléphone « OnePlus 11 Concept » à dévoiler au MWC 2023 à Barcelone.

OnePlus 11 Concept apportera une première technologie dans l’industrie

La marque n’a pas précisé la date mais a révélé un communiqué de presse pour un téléphone OnePlus 11 Concept. Comme on le disait précédemment, OnePlus est sur le point d’introduire un nouveau concept. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier appareil a été surnommé OnePlus Concept One et avait des caméras en voie de disparition. Il a été présenté au CES 2020 et sa conférence était prévue pour le MWC. Cependant, 2020 a été une sacrée année et le MWC a été annulé. Un an plus tard, la société a présenté le OnePlus 8T Concept avec un dos changeant de couleur. La couleur est passée du gris au bleu au noir sur commande. Il avait également un radar mmWave qui pouvait être utilisé pour détecter les gestes de la main – oui, l’un des plus grands gadgets sur les smartphones – les gestes de la main.

Maintenant, nous ne savons pas exactement ce que le téléphone OnePlus 11 Concept a en réserve. Mais vu les anciens appareils, on s’attend à quelque chose de fantaisiste, mais pas révolutionnaire. Selon le communiqué de presse, le téléphone présentera un « design imaginatif avec une technologie de pointe ». Puisqu’il s’agit d’une première technologie dans l’industrie, la fonctionnalité est ouverte à la spéculation. De plus, étant donné qu’il s’agit d’un concept de téléphone, on peut s’attendre à tout. Pour l’instant, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre plus de détails. Heureusement, le MWC 2023 n’est pas trop loin des côtes. L’événement commence le 26 février et se poursuivra jusqu’au 2 mars.