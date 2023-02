Twitter redéfinit ce qui fait un Tweet avec une limite surdimensionnée de 4 000 caractères

Après avoir lancé Twitter Blue dans trois autres pays ce matin, la plateforme a apporté un grand changement aux Tweets cet après-midi. Le nouveau maximum d’abonnés Twitter Blue aux États-Unis a été surdimensionné jusqu’à 4 000 caractères.

Twitter a annoncé le lancement du nouveau personnage max via son compte principal et son profil Twitter Blue. Le dernier partagé ceci:

“besoin de plus de 280 caractères pour s’exprimer ?

nous savons que beaucoup d’entre vous le font… et bien que nous aimions un bon fil, parfois vous voulez juste tout tweeter en même temps. nous comprenons cela.

nous introduisons donc des Tweets plus longs ! tu vas vouloir vérifier ça. appuyez dessus ???? »

Qui peut rédiger des Tweets de 4 000 caractères ?

Bien que l’accès à la rédaction de Tweets de 4 000 caractères soit limité aux abonnés Twitter Blue aux États-Unis au lancement, tout le monde peut les lire.

Heureusement, la limite de 280 caractères s’appliquera toujours lors de la visualisation des Tweets dans votre chronologie, vous devrez appuyer sur un lien Afficher plus sur ceux qui utilisent la nouvelle option longue pour lire l’intégralité du Tweet.

Chaos immédiat

Pendant ce temps, Twitter compte principal conduit avec ceci pour l’annonce :

« plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots plus de mots »

Cela a donné lieu à des réponses hilarantes et à de nombreux échos :

Une sorte d’emménagement sur notre territoire… – Merriam-Webster (@MerriamWebster) 8 février 2023

histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool bro histoire cool o histoire cool bro histoire cool bro cool histoire bro cool histoire… https://t.co/9jUjI1bbRU — greg (@greg16676935420) 8 février 2023

tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos tacos – Taco Palenque (@tacopalenque) 8 février 2023

pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza pizza — Pizza Hut (@pizzahut) 8 février 2023

dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure dinosaure — Jurassic World (@JurassicWorld) 8 février 2023

Malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware malware — Malwarebytes (@Malwarebytes) 8 février 2023

Cela marque un grand changement dans la façon dont les gens et les entreprises peuvent utiliser Twitter. Qu’en penses-tu? J’aime ça ou mauvais coup? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

