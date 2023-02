Chrome 110 est maintenant disponible : toutes les nouveautés qui arrivent sur le navigateur

Chrome 110 nous offre plus d’améliorations en termes de vitesse et de sécurité, des nouvelles pour la traduction et le dernier adieu à Windows 7 et Windows 8.

Google Chrome nous présente toutes les nouveautés de sa version 110.

Respectant les délais et les attentes, Google a rendu public le journal des modifications de Chrome 110, le prochain mise à jour majeure du navigateur le plus utilisé qui succèdera à Chrome 109 avec de nombreuses améliorations pour toutes les plates-formes, MacOS et Windows ou Linux, sans tambour ni trompette, oui, mais avec quelques nouveautés intéressantes, notamment en matière de sécurité et de rapidité.

En fait, c’est précisément sur la sécurité que Google met le plus l’accent, et c’est que le géant de Mountain View nous avait déjà laissé plusieurs pilules il y a quelques jours pour naviguer de la manière la plus sécurisée possible via Chrome.

Quoi qu’il en soit, nous allons commencer par vous laisser comme toujours la liste complète des modifications que Google a publiées sur son blog de développeur, et nous vous montrerons tout ce que Chrome 110 nous offrira très prochainement à tous les utilisateurs et dans un version stable.

Chrome 110, journal des modifications complet

navigation plus sûre

Les collègues de Chrome Unboxed nous ont dit que le navigateur Google dans sa version 110 commencera par améliorer les fonctions de sécurité, avec des nouvelles pour l’option de « Protection renforcée » qui utilise les serveurs de Google pour analyser, détecter et éviter les menaces cachées sur les sites Web que nous visitons.

La sécurité renforcée analysera désormais également les demandes de biscuits des extensions installées et détectera malware de manière proactive, avec une option presque indispensable que nous pouvons activer à partir de chrome://paramètres/sécurité.

De plus, les scanners d’empreintes digitales ou d’autres capteurs biométriques installés sur nos PC et appareils peuvent être utilisés pour confirmer notre identité dans Chrome et nous connecter de manière plus rapide, plus fiable et plus sécurisée.

De plus, la fonction de mots de passe compromis est étendue à plus de sites Web, nous amenant directement à la page de mise à jour et de changement de mot de passe lorsqu’elle en détecte un qui est compromis.

Améliorations de la traduction

Traduire des sites Web sera beaucoup plus facile depuis Chrome à partir de la version 110, puisque l’on nous proposera directement la possibilité de traduire dans notre langue lorsque nous ouvrirons un site Web dans une langue qui n’est pas la nôtre. De plus, nous aurons plus d’options de configuration avec lesquelles nous pourrons choisir des langues que nous ne voulons jamais traduire, et même dans Chrome 110, nous pouvons appliquer ces paramètres à n’importe quel site Web, pas seulement à ceux dans d’autres langues.

Ces nouvelles fonctions linguistiques se trouvent dans les paramètres de Chrome, accessibles depuis les paramètres ou via l’URL chrome://paramètres/langues.

prise en charge de la mise à l’échelle Super résolution vidéo RTX de Nvidia

Tant que le matériel le permet, puisqu’il est nécessaire d’avoir une carte graphique Nvidia RTX série 3000 ou 4000, nous pouvons profiter du contenu le plus net et le plus amélioré également directement à partir du lecteur Web Chrome intégré, car tout le contenu est en résolution FHD 1080p sera automatiquement mis à l’échelle et mis à l’échelle en 4K lorsqu’il est pris en charge par le moniteur.

Optimisation générale, correctifs insectesdivers correctifs… Et adieu Windows 7 et Windows 8 !

Dans le journal des modifications la correction et l’arrangement jusqu’à 10 insectes signalé, avec de nouveaux correctifs classés comme hauttrois d’entre eux, en plus de 5 de type moyen et 2 de faible priorité.

La dernière nouvelle est que Chrome 110 cesse de prendre en charge certaines des anciennes versions de Windows, en l’occurrence en disant au revoir à Windows 7 et Windows 8, des systèmes sur lesquels le navigateur Google cessera de recevoir des mises à jour et des actualités.

Comment installer Chrome 110 sur nos appareils

Peu importe la plate-forme que vous utilisez, car une fois que Google publie le package de mise à jour Chrome 110, il doit être installé automatiquement. Bien sûr, vous pouvez également le forcer en allant dans les paramètres de Chrome et en faisant ‘Cliquez sur’ dans Aide > À propos de Google Chrome.

Et la dernière option consiste à réinstaller Chrome manuellement et facilement à partir d’ici :

Télécharger Google Chrome

