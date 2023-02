Twitter Blue est désormais disponible dans trois autres pays après sa relance l’année dernière

Twitter en décembre dernier a relancé son abonnement Twitter Blue après qu’Elon Musk ait décidé de le suspendre en raison de toute la controverse sur les coches bleues. Maintenant que Twitter Blue est de retour, la société étend son abonnement à trois autres pays : le Brésil, l’Inde et l’Indonésie.

Le lancement de Twitter Blue dans ces pays a été confirmé par Twitter lui-même (via Tech Crunch). Les utilisateurs de ces régions peuvent désormais s’abonner au service via l’application ou le site Web Twitter. Cependant, alors que Musk a d’abord déclaré que Twitter Blue serait tarifé en fonction de chaque marché, cela ne semble pas être le cas.

Au Brésil, par exemple, Twitter Blue coûte 60 R$ par mois lorsque vous vous abonnez via l’application Twitter. C’est environ 12 $, soit 1 $ de plus que les coûts de Twitter Blue aux États-Unis. En Inde, l’abonnement mensuel coûte 900,00 ₹, soit environ 10,90 $. Il existe des réductions pour les utilisateurs qui paient via le site Web de Twitter ou qui optent pour l’abonnement annuel. Pourtant, les prix sont loin d’être adaptés aux marchés individuels, en particulier les marchés émergents.

Il convient de noter que le Brésil et l’Inde sont l’un des principaux marchés de Twitter, car les deux pays comptent à eux seuls plus de 100 millions d’utilisateurs actifs de Twitter. Cependant, le salaire moyen dans les deux pays est bas et la plupart des entreprises doivent ajuster les prix de leurs services pour être compétitives. Alors qu’Apple Music coûte 10,99 $ par mois aux États-Unis, le même abonnement coûte 3,25 $ au Brésil.

De retour en novembre, Elon Musk a déclaré sur son profil Twitter personnel que le prix de l’abonnement Twitter Blue serait « ajusté par pays au prorata de la parité de pouvoir d’achat ». Mais avec Twitter gardant à peu près le même prix que les États-Unis sur tous les autres marchés, il n’est pas clair si Twitter Blue sera bien accueilli par les utilisateurs du monde entier.

En savoir plus sur Twitter Blue

Avec Twitter Blue, les utilisateurs ont accès à des fonctionnalités exclusives. Celles-ci incluent la possibilité de modifier les tweets, les icônes d’application personnalisées, la prise en charge NFT, les téléchargements de vidéos plus longs, etc. De plus, les abonnés Blue reçoivent également un badge bleu qui était auparavant exclusif aux comptes qui ont été vérifiés pour être remarquables dans des catégories spécifiques telles que les médias et le gouvernement.

L’abonnement Twitter Blue est également disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Arabie saoudite, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal et en France. Vous pouvez trouver plus de détails sur les fonctionnalités et les tarifs de Twitter Blue sur Le site de Twitter.

