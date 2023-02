Xiaomi va poursuivre en justice la personne qui a divulgué les images de sa première voiture électrique

Apparemment, celui qui a divulgué les images du Xiaomi MS11 était une société collaboratrice à laquelle Xiaomi réclame maintenant 1 million de yuans.

Il s’agit de la Xiaomi MS11, la première voiture électrique du géant de Haidian.

C’était lors des fêtes d’autrefois Nouvel An en Chine lorsque quelqu’un a divulgué sur Internet les premières « vraies » recréations du design final de ce qui sera la première voiture électrique de Xiaomi, confirmant au passage l’information initiale selon laquelle il s’agirait d’une berline 5 portes avec des phares ovales et une bosse supérieure où elle sera situé vraisemblablement le capteur LiDAR et d’autres systèmes de conduite avancés.

Ce sont 5 images de bonne qualité qui nous montrent à la fois la silhouette et les lignes ainsi que le design avant et arrière de la voiture, ainsi que quelques détails dont les pneus ou encore la prise d’air active pour le refroidissement du système de batterie d’un véhicule électrique qu’il coûtera environ 40 000 euros à son lancement en Chine.

Maintenant, grâce à Reuters, nous savons que la personne qui a divulgué les images n’était pas une personne, ou du moins pas personnellement, puisqu’apparemment la fuite s’est produite dans une négligence partenaire et fournisseur du géant Haidian, qui a maintenant poursuivi cette société collaboratrice pour avoir révélé les ébauches de conception.

Le nom de l’entreprise n’a pas été dévoilé et personne n’a pu l’identifier, bien qu’en réalité ce ne soit pas le premier mouvement similaire que nous ayons vu de Chine, car il y a quelques semaines, une entreprise de moulage de plastique basée à Pékin avait révélé détails du pare-chocs avant et arrière du Xiaomi MS11.

Ils disent de Reuters que Lei Jun et ses gens sont très en colère, ce qui nous fait penser que ces croquis sont déjà très similaires à la conception finale du véhicule, et donc il aurait décidé de poursuivre les fuiteurs en demandant une compensation financière de 1 million de yuans quelque chose comme 137 500 euros plus ou moins.

Xiaomi dice que este no es el diseño final de su primer coche eléctrico, pero lo cierto es que nos parece tan avanzado el desarrollo y está tan cerca el inicio de su producción, que no creemos que cambie mucho de aquí a 2024… ¿ Ou oui?

Ils nous disent également que les dirigeants de Xiaomi Automobile ont donné des instructions claires à tous les fournisseurs pour renforcer les normes de gestion de la sécurité et de contrôle des informations, afin d’améliorer toutes les mesures de confidentialité et ainsi garder secrètes les dernières étapes de développement de cette première voiture électrique. fabriqué par Xiaomi.

De même, le directeur général du département des relations publiques de Xiaomi, Wang Hua, a confirmé que ces conceptions divulguées sont bien du matériel confidentiel de l’entreprise, mais qu’elles ne montrent en aucun cas la première voiture Xiaomi dans sa configuration finale et commerciale mais plutôt plutôt une version intermédiaire de la voiture offerte aux les partenaires pour soumissionner pour des contrats.

Nous verrons ce que tout cela est, mais la vérité est que l’attrayant Xiaomi MS11 qui a été divulgué nous semble déjà être un design très avancé, au moins assez pour penser qu’il changera beaucoup d’ici sa présentation. En fait, c’est que le début de la production est prévu pour le premier trimestre 2024 et l’annonce officielle ne devrait pas tarder.

