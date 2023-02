BLUETTI se prépare à enflammer une Saint-Valentin romantique

À l’approche de la Saint-Valentin, les tourtereaux se creusent la tête pour trouver des cadeaux plus créatifs que les fleurs ou le chocolat traditionnels pour exprimer leur amour. Heureusement, BLUETTI a déployé de nombreuses économies sur une large sélection de générateurs solaires à partir du 6 février pour renforcer la douce célébration avec quelqu’un de spécial à la maison, des divertissements en plein air ou des voyages en VR sur la route.

BLUETTI AC500+B300S/ AC300+B300 Combo : Centre d’alimentation extensible

AC300 + B300 commence à 3199 $ (au lieu de 3898 $), économisez 699 $

L’AC500 est sans doute le modèle le plus important lancé en 2022, avec une capacité extensible de 3 072 Wh à 18 432 Wh en s’associant au B300S. Le max. Le taux d’entrée de 8 000 (PV + AC) permet une vitesse de charge d’éclairage, une charge de capacité de 0 à 80 % prend en UNE HEURE.

AC300 est un autre modèle modulaire qui a établi une présence distincte sur le marché. Avec une capacité allant jusqu’à 12 288 Wh et un onduleur PSW de 3 000 W pour faire fonctionner en toute sécurité des appareils à charge élevée, c’est un cadeau idéal pour les amateurs de plein air et les bricoleurs.

BLUETTI AC200MAX : monstre de puissance polyvalent

À partir de 1 599 $ (au lieu de 1 999 $), économisez 400 $

Il est frustrant de perdre de l’énergie de manière inattendue tout en passant du temps de qualité à la maison ou dans la nature. AC200MAX, l’un des modèles les plus populaires de BLUETTI Store, ne vous laissera jamais tomber. Il adopte une batterie LifePO4 sûre et fiable pour fournir plus de 3500 cycles de vie à 80% de la capacité d’origine. Il dispose également d’un onduleur PSW de 2 200 W et d’une capacité de 2 048 Wh pour répondre à la plupart des besoins en énergie. Pas assez? Envisagez ensuite de vous connecter avec une batterie d’extension B230 ou B300 pour étendre la capacité en cas d’augmentation des besoins en énergie.

BLUETTI EP500/ EP500Pro : puissance de secours domestique inégalée

EP500Pro commence à 4899 $ (au lieu de 5799 $), économisez 900 $

La Saint-Valentin serait une belle occasion d’avoir une réunion de famille dans l’arrière-cour. Et BLUETTI est là pour résoudre votre problème d’utilisation de l’énergie hors réseau à l’air libre.

Équipé d’une capacité de 5 100 Wh et d’un onduleur PSW de 2 000 W/3 000 W, les EP500/EP500Pro sont des superproductions qui ne manqueront pas de surprendre votre amoureux au premier coup d’œil. Ce sont des centrales électriques tout-en-un conçues pour la recharge à domicile, ce qui réduit les factures d’électricité et vous rend moins dépendant du réseau électrique.

Avec le Smart Home Panel, ils peuvent être intégrés au réseau domestique grâce à la fonction UPS transparente 24h/24 et 7j/7 pour que les appareils essentiels fonctionnent comme d’habitude en cas de panne de courant. La conception de la roue en bas permet de le déplacer sans effort d’un endroit à un autre. Soyez toujours bien préparé pour toute urgence.

BLUETTI EB3A/ EB55/ EB70S : Gamme de générateurs solaires portables

EB3A commence à 219 $ (au lieu de 299 $), économisez 80 $

Promenez-vous dans le pays des merveilles de la nature, où il y a de l’air pur, des hectares et des hectares de bois et des ruisseaux de montagne qui coulent. Emportez avec vous une station d’alimentation portable telle que BLUETTI EB3A, EB55 ou EB70S pour recharger facilement votre téléphone portable, votre talkie-walkie, votre appareil photo, votre cafetière, votre mini-réfrigérateur, etc. Ainsi, vous aurez toujours assez de puissance pour rester connecté, chaque moment précieux ensemble sera capturé sans délai.

En se connectant avec Bluetooth ou WiFi, la télécommande, le moniteur en temps réel et la mise à jour du micrologiciel OTA peuvent être effectués simplement en cliquant sur le téléphone portable !

BLUETTI PV68/ PV120/ PV200/ PV350/ PV420 : Accès facile à l’énergie solaire

PV420 commence à 899 $ (au lieu de 1 099 $), économisez 200 $

Profitez d’un style de vie solaire en vous connectant aux panneaux solaires BLUETTI, couvrant de PV68, PV120, PV200, PV350 à PV420. Ils utilisent des cellules solaires monocristallines et de l’ETFE multicouche pour assurer une meilleure transmission de la lumière, une plus grande efficacité et une durée de vie plus longue. Installez simplement le panneau solaire et ajustez l’inclinaison en fonction de l’intensité ou de l’angle de la lumière du soleil pour générer l’apport solaire optimal. Avec un taux de conversion élevé de 23,4 % du panneau solaire, votre batterie peut absorber l’énergie du soleil à grande vitesse et faire fonctionner vos appareils électroniques pendant des heures. Atteindre l’autonomie énergétique n’a jamais été aussi simple !

De plus, BLUETTI lancera une campagne BLUETTILOVE lors de la vente de la Saint-Valentin. Les participants peuvent soit télécharger des photos et partager le plus doux souvenir/histoire d’amour avec leurs amants, soit envoyer des SMs anonymes pour exprimer leur affection. Des coupons gratuits EB3A, PV68 et 20 $ sont disponibles pour les heureux gagnants. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus.

