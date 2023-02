Voici combien d’appareils le client Apple moyen possède et lesquels sont les plus populaires

Le CIRP publie aujourd’hui un rapport intéressant qui examine les modèles de propriété des clients Apple. Alors qu’Apple vient de franchir pour la première fois le cap des 2 milliards d’appareils actifs, voici combien de produits le client Apple moyen possède, la popularité de l’iPad, du Mac et de l’Apple Watch par rapport à l’iPhone, et plus encore.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 35 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Le CIRP a partagé ses conclusions dans son dernier rapport intitulé « L’écosystème Apple aujourd’hui ». Il n’est pas surprenant que l’iPhone soit le produit Apple le plus populaire, mais la partie intéressante de l’étude est qu’elle montre à quoi ressemble le chevauchement de la propriété pour les clients Apple entre les appareils phares de l’entreprise – iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

Tout d’abord, voici combien de clients Apple parmi les personnes interrogées possèdent chacun des quatre principaux produits Apple.

Près de 90% possèdent un iPhone, l’iPad arrive en deuxième position avec 73% des utilisateurs d’Apple ayant le produit, Apple Watch en troisième battant Mac à 58%, avec 50% des clients Apple ayant un ordinateur Apple.

Il est fascinant que l’iPad soit devenu si populaire que seulement 15 % moins de clients l’ont que l’iPhone.

Combien d’appareils l’utilisateur moyen d’Apple possède-t-il ?

Les deux graphiques à secteurs suivants sont intéressants, le grand représente le nombre des quatre principaux produits Apple que les clients possèdent, le plus petit graphique montrant quel produit les clients possèdent s’ils n’ont qu’un seul appareil Apple.

Parlant de l’attrait de l’écosystème Apple une fois que vous sautez par-dessus ce mur de jardin, le CIRP a constaté que près de 60 % des utilisateurs d’Apple possèdent trois ou les quatre appareils principaux.

Le plus petit groupe, un peu moins d’un cinquième des clients Apple, ne possède qu’un seul produit, dont l’iPhone était de loin le plus populaire.

En conclusion, le CIRP souligne la force de l’écosystème d’Apple pour créer des clients fidèles :

« L’écosystème Apple est réel et la vente croisée fonctionne. C’est le rare client Apple qui ne possède qu’un seul périphérique matériel Apple. Avec l’iPhone et, dans une moindre mesure, l’iPad comme point d’entrée, Apple a réussi à gagner des parts d’appareils parmi ses clients.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :