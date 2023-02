Parce que "le ChatGPT" de Microsoft peut vous faire oublier Google, selon le PDG de Microsoft

Microsoft pense pouvoir surpasser Google dans le domaine des recherches sur Internet grâce à la nouvelle version de Bing.

La nouvelle version de Microsoft Bing, équipée de la technologie OpenAI qui donne vie à ChatGPT 3.5

L’intelligence artificielle est sur le point de prendre le contrôle de vos recherches sur Internet. Microsoft a été la première entreprise à profiter des dernières avancées dans le domaine de l’IA pour lancer une nouvelle version de Bing et Microsoft Edge, équipée du même modèle conversationnel basé sur le langage naturel, connu sous le nom de Prometheus, que l’on retrouve déjà dans ChatGPT 3.5 d’OpenAI.

Desde Google ya han anunciado su propia alternativa a ChatGPT con un servicio experimental denominado « Bard », y próximamente, la compañía liderada por Sundar Pichai anunciará grandes novedades que llegarán a su motor de búsqueda, orientadas a mejorar la experiencia a la hora de encontrar información sur Internet. Cependant, de Microsoft, ils sont convaincus de la supériorité de leur service par rapport à celui de Google.

Microsoft prêt à voler le trône de la recherche Internet à Google

Lors de son (bref) événement du 7 février, Microsoft a présenté au monde une nouvelle version de Bing et Edge complétée par la technologie OpenAI, capable d’offrir des réponses plus précises aux requêtes des utilisateurs, ainsi que d’effectuer d’autres tâches telles que la génération d’itinéraires de voyage ou rédiger des messages texte en fonction des besoins de l’utilisateur.

Tout cela sert de base à ce qui, selon Microsoft, est un changement de paradigme dans les recherches sur Internet. En ce sens, Satya Nadella lui-même, PDG de Microsoft, estime que Microsoft a un grand avantage sur les modèles de recherche actuels : une forte augmentation de la pertinence des résultats de recherche grâce à un algorithme mis à jour, qui fournira à l’utilisateur des informations beaucoup plus en ligne avec vos besoins en comprenant le contexte de la requête.

D’autre part, Nadella ne se réfère pas à Bing comme « un moteur de recherche », mais en dit qu’il s’agit d’un « moteur de réponse », où les résultats ont une fiabilité beaucoup plus élevée.

Interrogé sur Google dans une interview offerte à The Verge, le PDG de Microsoft reconnaît que, bien que le système de recherche actuel fonctionne bien « 50% du temps », il existe aujourd’hui la possibilité d’améliorer l’expérience grâce à une technologie puissante telle que l’IA . Et Microsoft n’a pas voulu rater cette opportunité.

La nouvelle version de Microsoft Bing peut déjà être testée sous la forme d’un « aperçu limité ». Il sera bientôt plus largement disponible.

Google, pour sa part, a organisé aujourd’hui un événement au cours duquel il a révélé certains des principaux changements qui seront bientôt apportés à son moteur de recherche, notamment les réponses génératives de l’IA intégrées directement dans les résultats de recherche. Cependant, leurs plans semblent être beaucoup moins ambitieux que ceux de Redmond, et cet événement et la présentation de Bard il y a quelques jours à peine semblent être des gestes quelque peu désespérés pour tenter d’attirer l’attention et empêcher Microsoft et OpenAI de continuer à attirer tous les regards. .

