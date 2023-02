Mujjo classe les AirPods Pro 2 avec un étui en cuir Echelon et ajoute un clip intégré aux utilisateurs de première génération

Mujjo est sorti avec son dernier accessoire Apple, cette fois pour AirPods Pro. L’étui en cuir Echelon est disponible en plusieurs couleurs de cuir premium avec un clip intégré et fonctionne avec les AirPods Pro 2 et la première génération.

Le nouvel étui en cuir Echelon pour AirPods Pro a des découpes précises pour la boucle de lanière et le haut-parleur AirPods Pro 2.

Cependant, si vous avez les AirPods d’origine ou si vous ne souhaitez pas acheter de cordon séparé pour votre AirPods Pro 2, l’étui Echelon est livré avec un clip intégré pratique.

Voici comment Mujjo présente les avantages de son étui Echelon :

Étui Mujjo Echelon pour les fonctionnalités AirPods Pro

Compatible avec la recharge sans fil

Le cuir Ecco au tannage végétal vieillit magnifiquement et est classé Or pour les normes environnementales

La découpe avant affiche la LED de charge

Clip pour une fixation facile à vos clés, sac ou autre chose

Ouverture à la base pour des alertes sonores claires

Ouverture latérale pour la fixation de la lanière

Bouton en cuir moulé et découpe pour une utilisation facile du bouton de synchronisation

Compatible avec les boîtiers AirPods Pro (2ème génération) (non inclus), également compatible avec les AirPods Pro 1ère génération

Prix ​​: 39 $ / 39 £ – directement depuis Mujjo

L’étui Echelon pour AirPods Pro 2 et 1 est maintenant disponible en beige, bleu monaco et noir directement auprès de Mujjo et sera bientôt disponible sur Amazon.

