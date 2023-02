Android 13 et MIUI 14 arrivent enfin sur un autre des mobiles les plus vendus de Xiaomi, le Xiaomi 11 Lite 5G

La mise à jour de MIUI 14 avec Android 13 atteint déjà Xiaomi 11 Lite 5G dans le monde entier avec la version du firmware V14.0.3.0.TKIMIXM.

La version globale du Xiaomi 11 Lite 5G commence à recevoir MIUI 14 basé sur Android 13

Un mois après le lancement de MIUI 14, Xiaomi continue de déployer la nouvelle version de son système d’exploitation mobile Android sur les meilleurs terminaux de son catalogue. Ainsi, après avoir lancé la mise à jour vers MIUI 14 dans une vingtaine d’appareils de la marque POCO, c’est maintenant au tour de l’un des mobiles les plus vendus de sa marque principale, le Xiaomi 11 Lite 5G.

Ainsi, comme l’ont confirmé les médias MIUIes, la variante globale du Xiaomi 11 Lite 5G reçoit déjà MIUI 14 basé sur Android 13 via le programme Mi Pilot, qui vous permet de tester les dernières mises à jour avant les autres utilisateurs.

Le Xiaomi 11 Lite 5G reçoit la mise à jour de MIUI 14 basée sur Android 13

Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec MIUI 14 sur Xiaomi 11 Lite 5G dans le monde entier avec la version du firmware V14.0.3.0.TKIMIXM et devrait atteindre tous les utilisateurs des best-sellers Xiaomi au cours des prochains jours.

Cette mise à jour apporte au Xiaomi 11 Lite 5G toutes les nouveautés de MIUI 14 et Android 13, parmi lesquelles il faut souligner la disparition de la publicité et des « bloatwares », une plus grande personnalisation avec des dossiers intelligents et des Super Icônes, l’arrivée de la reconnaissance de texte sur les photos, le retour du coffre-fort d’applications, l’optimisation de l’utilisation de la mémoire pour effectuer toutes sortes de tâches et l’inclusion de l’historique de recherche et des résultats organisés en catégories dans les paramètres de l’appareil.

Si vous n’êtes pas inscrit au programme Mi Pilot et que vous souhaitez profiter au plus vite de cette nouvelle version logicielle sur votre Xiaomi 11 Lite 5G, vous pouvez toujours télécharger ce package de mise à jour depuis le lien suivant :

Xiaomi 11 Lite 4G V14.0.3.0.TKIMIXM

Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que la taille de cette mise à jour est importante, plus précisément 4,3 Go, nous vous recommandons donc de vous connecter à un réseau Wi-Fi avant de la télécharger, surtout si vous n’avez pas de forfait avec des données illimitées.



