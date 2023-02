Adieu les frayeurs : Google active une fonction qui floute les images sensibles

Bientôt, les images au contenu explicite apparaîtront floues dans les résultats de recherche Google.

Le logo de Google, le moteur de recherche le plus utilisé sur la planète

La recherche Google va légèrement changer dans les mois à venir. La société a annoncé aujourd’hui que son filtre de recherche sécurisé, SafeSearch, sera bientôt partiellement activé par défaut pour tous ceux qui utilisent le moteur de recherche. Le principal changement que cette décision apportera sera un effet de flou qui sera appliqué par défaut aux images sensibles qui apparaissent dans les résultats de recherche.

Google en a profité pour annoncer ce changement lors de la « Journée mondiale de l’Internet sûr », où il a également annoncé d’autres nouveautés qui arriveront bientôt sur plusieurs de ses services. En ce qui concerne les images sensibles, il a été révélé que toutes les photographies pouvant être considérées comme « explicites » apparaîtront floues, même si le reste des paramètres SafeSearch est désactivé.

Actuellement, le filtre SafeSearch est déjà activé par défaut dans la recherche Google pour les utilisateurs de moins de 18 ans connectés à leur compte Google. Cependant, Google estime que ce n’est pas suffisant, et dans les prochains mois, le floutage des images sensibles sera activé par défaut, même si vous n’êtes pas connecté à Google ou si le reste des filtres SafeSearch sont désactivés.

Ceux qui souhaitent continuer à avoir la possibilité de visualiser des images explicites sans filtre de flou peuvent désactiver ce filtre de protection à tout moment.

Dans les mois à venir, nous étendons la protection pour vous empêcher, ainsi que votre famille, de tomber accidentellement sur des images explicites dans la recherche. Le filtre SafeSearch est déjà activé par défaut pour les utilisateurs connectés de moins de 18 ans, mais bientôt un nouveau paramètre assombrit les images explicites si elles apparaissent dans les résultats de recherche lorsque le filtre SafeSearch n’est pas activé. Ce paramètre sera le nouveau paramètre par défaut pour les utilisateurs qui n’ont pas encore activé le filtre SafeSearch, avec la possibilité de l’ajuster à tout moment.

En plus de ce changement, Google a annoncé d’autres changements visant à améliorer la sécurité des utilisateurs sur Internet, notamment la possibilité d’utiliser l’authentification biométrique lors de la connexion à des sites Web via Chrome, des cartes de crédit virtuelles pour effectuer des achats en ligne de manière plus sécurisée grâce à une collaboration avec American Express, et l’arrivée de l’option de suppression des 15 dernières minutes de l’historique de recherche dans la version de Google pour iOS.



