Ce Samsung Galaxy A d’il y a presque trois ans reçoit également la mise à jour Android de février 2023

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de février sur ses mobiles et c’est maintenant au tour du Galaxy A52 5G.

Le Samsung Galaxy A52 5G dans ses quatre coloris disponibles

Comme il le fait depuis un certain temps, Samsung continue de mettre à jour mensuellement ses meilleurs terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android et ce mois-ci n’allait pas faire exception. Ainsi, après avoir récemment mis à jour le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy S21 FE, la firme coréenne a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android de février 2023 sur l’un de ses Galaxy A les plus vendus de 2021, le Samsung Galaxy A52 5G.

Ainsi, comme nous l’a confirmé SamMobile, cette mise à jour de sécurité atteint, tout d’abord, le Samsung Galaxy A52 5G au Brésil, mais, comme d’habitude, elle devrait s’étendre aux modèles d’autres pays du monde pour les prochaines années. semaines.

Le Samsung Galaxy A52 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de février

Samsung vient de publier une nouvelle mise à jour de sécurité pour le Galaxy A52 5G avec la version de firmware A526BXXS2DWAB qui inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige un total de 54 vulnérabilités de sécurité, dont 48 ont été corrigées par Google et les six restantes par Samsung lui-même. .

Sur ces six vulnérabilités corrigées par la firme coréenne, deux d’entre elles ont été marquées comme étant de gravité élevée, tandis que les autres ont été classées comme modérées.

Samsung a lancé le Samsung Galaxy A52 5G à la mi-2021 avec Android 11 et One UI 3, l’année dernière, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et Android 13 avec One UI 5 respectivement, et devrait recevoir Android 14. avec One UI 5.1 tout au long de 2023.

Si vous avez un Samsung Galaxy A52 5G, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre Galaxy.

Une fois que vous l’avez disponible, vous pouvez mettre à jour votre Samsung Galaxy en appuyant simplement sur le bouton Télécharger et installer.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :