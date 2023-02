OnePlus explique pourquoi il n’y aura pas de OnePlus 11 Pro cette année

Vous attendiez-vous à quelque chose de plus avancé que le OnePlus 11 ? La marque a confirmé qu’il n’y aura pas de version « Pro » cette année.

OnePlus a présenté au monde la version globale de OnePlus 11, que nous avons déjà pu analyser, lors d’un événement où la marque a également dévoilé de nombreux autres produits, dont la première tablette de son histoire ou un clavier mécanique développé avec Keychron. En plus de cela, il en a profité pour dévoiler quelques détails de sa stratégie pour cette année dans le secteur de la téléphonie mobile.

En ce sens, la marque basée à Shenzhen a confirmé avoir décidé de mettre fin à l’une des traditions qu’elle répétait depuis 2018 et qui avait débuté avec la série OnePlus 7. Et, cette année, il n’y aura pas de version « Pro » » de votre smartphone de référence.

Le OnePlus 11 est déjà assez « Pro », selon OnePlus

Comme ils l’ont souligné depuis 9to5Google, lors de l’événement, il a été révélé que le OnePlus 11 Pro n’existera pas cette année. Au lieu de cela, il a été décidé que le nouveau OnePlus 11 est le modèle de référence du catalogue de l’entreprise. Tout semble indiquer, par ailleurs, que ce sera la stratégie que l’entreprise utilisera désormais.

À partir de notre gamme 2023, nous rationalisons le portefeuille de base en Amérique du Nord (et dans le monde) en supprimant notre gamme Pro. Vous n’avez pas besoin d’avoir un nom « Pro » pour un appareil déjà « pro ».

Cela n’implique cependant pas qu’il n’y aura pas d’autres variantes de la famille OnePlus 11. Sans aller plus loin, la marque a présenté hier le OnePlus 11R, une version légèrement rognée qui intègre un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et se passe de le sceau Hasselblad sur son système photographique, entre autres.

En tout cas, si quelque chose semble clair aujourd’hui, c’est que le catalogue OnePlus restera mené par le OnePlus 11, au moins pour les prochains mois. Quelque chose qui, en revanche, n’est pas une mauvaise nouvelle étant donné que l’appareil offre des spécifications de haut niveau à un prix légèrement inférieur à celui de ses rivaux les plus directs : en France, il peut être acheté pour 849 euros dans sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

