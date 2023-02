TOP 3 des nouvelles fonctionnalités étonnantes de l’interface MIUI 14

La marque chinoise Xiaomi tiendra une nouvelle conférence de lancement de produit à 19h00 le 11 décembre. Lors de cet événement, la société dévoilera officiellement la série Xiaomi 13 ainsi que son nouveau skin Android, MIUI 14. La nouvelle série Xiaomi 13 sera le premier téléphone mobile phare à être équipé du système MIUI 14. Bien que ce nouveau système apporte plusieurs améliorations, certaines sont tout simplement incroyables et se démarquent. Vous trouverez ci-dessous les 3 principales fonctionnalités étonnantes que le système MIUI 14 apportera

Fonctionnalités principales de MIUI 14

1. Moteur MIUI 14 photons

Xiaomi a introduit le moteur photon pour aider à accélérer les applications tierces. Toute application que vous téléchargez à partir de n’importe quelle source peut être beaucoup plus rapide avec le nouveau système MIUI 14. Le moteur photon optimise en profondeur le noyau Linux et apporte une expérience fluide inégalée aux utilisateurs de MIUI. Une affiche officielle révélant le moteur de photons MIUI 14 révèle que les applications tierces peuvent augmenter de 88 % en fluidité. De plus, la fonctionnalité réduira également la consommation d’énergie des applications jusqu’à 16 %. Il sera bon de sentir les changements que cette nouvelle fonctionnalité apportera. Nous pouvons également facilement comparer la vitesse des applications sur un téléphone Xiaomi avec MIUI 14 et un sans lui.

Le responsable du développement de MIUI, Jia Fan, affirme que MIUI 14 aura quatre caractéristiques principales. Ce système viendra avec moins d’applications préinstallées. Il apportera également des fonctionnalités plus pratiques ainsi qu’un nouveau design. De plus, le système sera plus stable avec une expérience fluide. La société chinoise a également publié le logo officiel de MIUI 14. Ce logo est accompagné du slogan « Forge new life ».

2. Système ultra-pur

Une caractéristique très décente et peut-être la plus attrayante du système MIUI 14 est le nouveau «système ultra-pur». Xiaomi considère ce système comme « ultra pur » car il est livré avec le micrologiciel minimum le plus bas. Il utilise également une petite mémoire et pré-installe le moins d’applications. Selon les rapports, les utilisateurs peuvent supprimer toutes les applications internes en laissant seulement huit (8). Seules les applications très pertinentes telles que les appels téléphoniques, les SMs, les horloges et l’App Store peuvent rester sur le téléphone. Cela peut rendre le téléphone portable très léger et fluide.

Le système ultra-pur commence par débloquer le micrologiciel du système. Au cours des 12 dernières années, MIUI a mis à niveau le système Android et le micrologiciel s’est développé. Cette fois, il brise l’expansion naturelle du système. Plus le système en prend, plus il devient lourd. Qu’en est-il des utilisateurs qui n’ont pas besoin de certaines fonctionnalités ? Pour cette raison, MIUI décide de libérer le système et son poids a été réduit de 23% par rapport à la version précédente.

Libérer le système indique également réduire les besoins en mémoire. Les utilisateurs peuvent contrôler strictement l’utilisation de la mémoire des applications et des services système. Cela libérera également la mémoire de démarrage autant que possible. Selon Lei Jun, PDG de Xiaomi, les utilisateurs ont désormais le droit de choisir quelle application reste sur leurs appareils. Outre les huit applications nécessaires, toutes les autres applications préinstallées peuvent être supprimées.

3. Icônes modifiables

Une autre très bonne fonctionnalité du système MIUI 14 est sa prise en charge des grandes icônes modifiables. Les icônes du bureau que vous connaissez le mieux peuvent être plus grandes et meilleures. La nouvelle taille rend la disposition du bureau plus colorée. Il y a des rapports selon lesquels MIUI 14 prend en charge de nouvelles icônes et widgets personnalisables. Le système apportera également de grands dossiers.

Ainsi, les utilisateurs qui veulent toujours moins d’icônes mais plus grandes sur leur bureau peuvent désormais les avoir. En termes simples, MIUI 14 offre aux utilisateurs de nombreuses options. De plus, MIUI 14 prend également en charge les décorations florales pour animaux de compagnie. Voici la vidéo pour voir à quoi ressemble cette fonctionnalité.

L’activité des premiers utilisateurs de MIUI 14 a commencé en novembre

À l’heure actuelle, certains utilisateurs de MIUI disposent déjà de ce nouveau système. Le programme des premiers utilisateurs de MIUI 14 a commencé fin novembre 28. Cette activité des premiers utilisateurs se terminera le 28 décembre, une période d’un mois. Les utilisateurs de la communauté Xiaomi peuvent s’inscrire pour participer au plan MIUI 14 early adopter pendant la durée de l’événement. Cependant, il est pertinent de noter que l’événement est limité à un appareil Xiaomi par utilisateur. Cela inclut, mais sans s’y limiter, les téléphones portables et les tablettes pour l’enregistrement. Une fois l’enregistrement réussi, il ne peut pas être remplacé/annulé. Assurez-vous de confirmer les informations sur l’appareil lors de l’enregistrement.

En termes de forme de l’événement, les responsables de Xiaomi donneront aux utilisateurs la possibilité de déverrouiller en fonction des données examinées par l’historique de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent déverrouiller la page de l’événement pendant la durée de l’événement pour obtenir des qualifications d’expérience ou d’autres récompenses.

Les utilisateurs qui ont obtenu la qualification d’expérience de version de développement MIUI 14 et la qualification d’expérience bêta publique Mijia 8.0 peuvent accéder à « Xiaomi Community-My-My Internal Test » pour voir les tests internes participants et apprendre à les expérimenter. De plus, après avoir obtenu la qualification d’expérience de la version de développement MIUI 14, vous devez attendre la sortie et pousser. Il est toutefois pertinent de noter que la publication du système se fera par lots. Cela indique que tous les modèles ne seront pas poussés en même temps.

Selon un rapport de MyDrivers, MIUI 14 peut ne pas inclure de publicités. L’entreprise veut rendre le système attrayant pour les utilisateurs. Source affirme que MIUI 14 mettrait l’accent sur la suppression des bloatwares et des applications préinstallées. Xiaomi a déjà beaucoup travaillé à cet égard dans MIUI 13. Nous devrons croiser les doigts et voir ce que ce nouveau système offrira. Cependant, les choses se présentent bien pour MIUI 14 en ce moment.