Apple iPhone Ultra aura Apple Watch Pro comme design

Avec la sortie du Samsung S23 Ultra, de plus en plus de marques envisagent de présenter leurs téléphones Ultra. Dans un développement similaire, Apple prévoit d’étendre sa flotte supérieure en introduisant l’Apple iPhone Ultra. Le prochain iPhone accompagnera les modèles iPhone Pro et Pro Max.

Dès que les nouvelles sont divulguées, les leaksters s’équipent pour être les premiers à révéler les spécifications, la conception et l’affichage. Eh bien, nous avons plus de détails à découvrir très bientôt ; pour l’instant, passons à la partie principale.

En savoir plus sur Apple iPhone Ultra :

L’un des designers industriels allemands a partagé un concept de design impressionnant. Jonas Daehnert a couplé le design de l’Apple Watch Ultra avec un modèle d’iPhone Pro. Selon ses connaissances, l’Apple iPhone Ultra aura une épaisseur de 12 mm.

Comme mentionné plus haut, Apple prévoit d’intégrer le design de son Apple Watch Pro. Par conséquent, le prochain iPhone Ultra aura des bords arrondis et un bord supérieur plat. C’est ainsi que Daehnert a conçu le futur appareil phare d’Apple.

De son côté, l’Apple iPhone Ultra aura un bouton d’alimentation, des boutons d’augmentation et de diminution du volume. De plus, l’épaisseur de 12 mm montre qu’il y aura une grande batterie interne. De plus, il y aura un Switch Ring / Silent. L’Apple iPhone Ultra aura un bouton d’action programmable en bas à gauche.

La société peut également ajouter l’accent orange international au port USB-C en bas. Sur ses côtés, le port USB-C aura des grilles de haut-parleur. C’est très identique à tous les smartphones de nos jours. Dans son tweetertout en partageant le concept, dit Daehnert,

« Je n’ai aucune idée de toutes les fuites. C’était juste un exercice pour voir s’il était possible d’adapter le langage de conception de la Watch Ultra.

Le prochain iPhone aura des améliorations de caméra, une puce plus rapide, une conception sans port et un écran plus grand. Les rapports suggèrent par ailleurs que l’édition Ultra sera un peu plus chère que les modèles iPhone 14 Pro. Sans oublier que la série 14 a un prix de départ de 1099 $.

Date de sortie:

Selon le rapport de Bloomberg, Apple publiera sa gamme supérieure quelque part l’année prochaine. Cela indique que l’édition Ultra viendra avec l’iPhone 16 ou la famille Pro. Nous n’avons pas encore de mot officiel de la société concernant sa sortie. De plus, des rapports indiquent que le nouveau design pourrait être fourni avec l’iPhone 15.

Il existe un énorme potentiel pour que l’iPhone 15 Ultra remplace l’iPhone 15 Pro Max. Plus tard, Mark Gurman a affirmé que l’iPhone Ultra devrait faire ses débuts avec la série iPhone 16. Le modèle iPhone 15 Pro sera également mince et aura des lunettes incurvées. L’iPhone 15 de cette année aura un cadre en titane comme l’Apple Watch Ultra.