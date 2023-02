Est-ce une tablette ou un ordinateur portable ? C’est le nouveau Xiaomi Book que la firme prépare

Xiaomi présentera très prochainement en Chine un renouvellement de son concept convertible et économique avec Windows 11.

Ce sera le nouveau Xiaomi Book 12.4, un cabriolet 2 en 1 intéressant qui arrivera très bientôt en Chine.

Ce ne sera pas le premier ordinateur portable Xiaomi, qui en a déjà de très intéressants, ni la première tablette abordable du géant Haidian, mais ce nouveau Xiaomi Book 12.4 nous présente un concept résolument attractif, qui se renouvelle A partir d’un Convertible 2 en 1 avec Windows mais avec une puce Qualcomm et un prix très contenu.

En effet, Xiaomi avait déjà sur le marché un Book S 12.4 très intéressant sur le papier, finalement assez décevant du fait des mauvaises performances de son Snapdragon 8cx Gen2.

Dans tous les cas, vous pouvez ici consulter tous ses détails et l’acheter en solde au cas où ses possibilités vous conviendraient :

Achetez votre Xiaomi Book S 12.4 (sur mi.com) | 549,99 € 699,99 €

Désormais, il semblerait que le géant chinois veuille atténuer cette déception avec un nouveau modèle, qui simplifiera sa nomenclature et s’appellera Xiaomi Book 12.4 à sec, sans patronymes ni lettres « S » supplémentaires, même si beaucoup parlent d’un encore plus abordable. conception précisément parce que le « S » est généralement associé à des gammes plus élevées.

Les spécifications ne sont pas claires, de toute façon, et nous savons seulement qu’il va exister et être dévoilé très bientôt, grâce à cette image. taquin illustrant l’article.

Xiaomi Book S 12.4, galerie de photos

On sait ce que proposait le modèle précédent, avec un écran de 12,4 pouces qui devrait être identique et un chipset Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 probablement remplacé désormais, en 2023, par le Snapdragon 8cx Gen3 déjà disponible sur le marché.

Cet écran aurait un format 16:10, à la mode parmi les PC les plus actuels, avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et une luminosité allant jusqu’à 500 nits.

Concernant la RAM et le stockage, le Xiaomi Book S dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, une configuration qui sera conservée en sécurité ou améliorée en termes de mémoire volatile.

Le système d’exploitation serait compatible Windows 11 avec style, et l’appareil pourrait être utilisé à la fois en mode tablette et attaché à un clavier qui serait vendu séparément. En fait, sans accessoires, ce serait une tablette Windows 11 de base sans beaucoup plus de fantaisies.

Nous serons attentifs à vous apporter tous les détails, car ce Xiaomi Book 12.4 arrivera sûrement en France !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :