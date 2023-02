Microsoft devance Google et annonce l’arrivée de ChatGPT sur Edge et Bing

Désormais, la technologie ChatGPT sera nativement intégrée à Bing et Microsoft Edge.

La nouvelle version de Bing intègre ChatGPT pour vous aider à effectuer des recherches plus précises

Google, Microsoft vous a devancé. Peu de temps après que Google a présenté Bard, son chat basé sur l’IA en réponse à ChatGPT, la société basée à Redmond en a profité pour annoncer la tenue d’un nouvel événement axé sur la présentation de ses dernières avancées dans le domaine de l’IA et de la recherche, avec le support d’OpenAI. Cet événement a eu lieu aujourd’hui, et Microsoft a inauguré une nouvelle ère dans le domaine des recherches sur Internet.

La société a annoncé une nouvelle version de Bing, son moteur de recherche ; et Edge, votre navigateur. Ambas plataformas pasarán a integrar tecnología basada en el mismo modelo de inteligencia artificial conversacional que da vida a ChatGPT, el modelo “Prometheus”, si bien Microsoft ha confirmado que se trata de una versión mejorada y optimizada para ayudar a los usuarios a encontrar información relevante sur Internet. Pour y parvenir, l’IA a été entraînée avec des informations plus à jour que celles utilisées lors de l’entraînement de ChatGPT 3.5.

De Microsoft, ils affirment que les recherches sur Internet n’ont guère changé au cours des 20 dernières années et que près de la moitié des recherches effectuées par les utilisateurs ne répondent pas avec précision à leurs requêtes. Pour cette raison, il a été décidé de combiner l’expérience d’OpenAI dans le domaine de l’intelligence artificielle, et les dernières avancées de Microsoft dans Bing et Edge, pour donner vie à une nouvelle expérience de recherche qui sera disponible à partir d’aujourd’hui sous la forme d' »aperçu limité » .

L’ère de l’IA dans les moteurs de recherche ne fait que commencer

Dans les différentes démos réalisées lors de l’événement, Microsoft a révélé comment la technologie qui donne vie à ChatGPT sera intégrée dans les recherches Bing et Edge. On a vu comment, lors d’une requête sur Bing, les utilisateurs pourront recevoir des réponses dans un langage plus naturel.

Ces réponses apparaîtront sur le côté droit de la page des résultats de recherche, tandis que les résultats classiques garderont leur place sur la gauche de l’écran.

Les modifications apportées à l’expérience de recherche vont beaucoup plus loin et couvriront une variété de types de requêtes. A travers le blog officiel de Microsoft, les principales nouveautés qui arriveront prochainement sur les plateformes Bing et Edge ont été dévoilées :

Meilleure recherche. Le nouveau Bing vous offre une version améliorée de l’expérience de recherche familière, fournissant des résultats plus pertinents pour des choses simples comme les résultats sportifs, les cours des actions et la météo, ainsi qu’une nouvelle barre latérale qui affiche des réponses plus complètes si vous le souhaitez.

Réponses complètes. Bing passe au peigne fin les résultats du Web pour trouver et résumer la réponse que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez obtenir des instructions détaillées sur la façon de remplacer les œufs par un autre ingrédient dans un gâteau que vous êtes en train de cuisiner, sans faire défiler plusieurs résultats.

Une nouvelle expérience de chat. Pour les recherches plus complexes, comme planifier un itinéraire de voyage détaillé ou rechercher quel téléviseur acheter, le nouveau Bing propose un nouveau chat interactif. L’expérience de chat vous permet d’affiner votre recherche jusqu’à ce que vous obteniez la réponse complète que vous recherchez en demandant plus de détails, de clarté et d’idées, avec des liens disponibles pour que vous puissiez agir immédiatement sur vos décisions.

Une étincelle créative. Il y a des moments où vous avez besoin de plus qu’une réponse, vous avez besoin d’inspiration. Le nouveau Bing peut générer le contenu pour vous aider. Il peut vous aider à écrire un e-mail, à créer un itinéraire de 5 jours pour des vacances hawaïennes de rêve, avec des liens pour réserver votre voyage et votre hébergement, préparer un entretien d’embauche ou créer un questionnaire pour une soirée quiz. Le nouveau Bing cite également toutes vos sources, vous pouvez donc voir les liens vers le contenu Web auquel il fait référence.

Nouvelle expérience dans Microsoft Edge. Nous avons mis à jour le navigateur Edge avec de nouvelles capacités d’IA et un nouveau look, et ajouté deux nouvelles fonctionnalités : Chat et Compose. Avec la barre latérale Edge, vous pouvez demander un résumé d’un long rapport financier pour obtenir les principaux points à retenir, puis utiliser la fonction de chat pour demander une comparaison avec les finances d’un concurrent et la mettre automatiquement dans un tableau. Vous pouvez également demander à Edge de vous aider à composer du contenu, comme une publication LinkedIn, en vous donnant quelques conseils pour vous aider à démarrer. Après cela, vous pouvez leur demander de vous aider à mettre à jour le ton, le format et la longueur du message. Edge peut comprendre la page Web sur laquelle vous vous trouvez et s’adapte en conséquence.

Outre les nouveautés qui arrivent sur Bing et Edge, Microsoft a également annoncé une mise à jour de son algorithme de recherche, dans le but d’appliquer l’IA pour mieux prendre en compte la pertinence des résultats de recherche présentés aux utilisateurs lors de requêtes. .

Avec ce modèle d’IA, même les requêtes de recherche de base sont plus précises et pertinentes. Nouvelle expérience utilisateur. Nous réimaginons la façon dont vous interagissez avec la recherche, le navigateur et le chat en les unifiant dans une expérience unifiée. Cela ouvrira une toute nouvelle façon d’interagir avec le Web.

Microsoft a déjà fait un pas. Ahora es el turno de Google de demostrar cómo ha progresado en el campo de la IA en los últimos años, presentando su propia herramienta dirigida a mejorar la experiencia de búsqueda en el que, hoy por hoy, sigue siendo el motor de búsqueda más usado de tout le monde. Heureusement, tout semble indiquer que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir ce qu’ils nous offrent de Mountain View.

Comment essayer la nouvelle recherche basée sur l’IA de Microsoft

A partir d’aujourd’hui, la nouvelle version de Bing peut être testée sur ordinateur sous la forme d’un « aperçu limité ». Vous pouvez également vous rendre sur Bing.com pour commencer à rejoindre la liste d’attente et faire partie du premier groupe d’utilisateurs à essayer la nouvelle expérience de recherche.

De plus, l’option d’essayer la nouvelle version de Bing dans la version mobile du moteur de recherche sera bientôt activée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :