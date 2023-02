La smartwatch bon marché que nous achèterions : appels Bluetooth, 110 modes sportifs et résistance à l’eau

Je l’ai essayé pendant quelques semaines et cela me semble un très bon achat. De plus, son prix a tendance à baisser souvent.

La realme Watch 3 est une smartwatch bon marché mais très complète // Image : Beatriz Alcántara Gil.

Sur le marché, nous trouvons des montres intelligentes de différents prix et caractéristiques, vous pouvez choisir sans problème en fonction de votre budget. Si vous voulez une smartwatch pas chère, pour environ 50-60 euros, nous vous recommandons celui que nous achèterions: realme Watch 3. Nous l’avons testé pendant quelques semaines et nous pensons que c’est un excellent achat pour son prix. Plus précisément, des détails tels que le Appels BluetoothLes plus de 110 modes sportifs et une bonne autonomie, sans oublier sa résistance à l’eau.

Le prix de vente conseillé de cette realme Watch 3 est de 69,99 euros, mais il est habituel de la trouver moins cher sur Amazon et AliExpress. En fait, on l’a même vu descendre en dessous de 50 euros. L’important ici n’est pas la réduction, mais tout ce que vous gagnez pour seulement 50 euros. Sur la base de notre propre analyse de cette realme Watch 3, nous vous disons Pourquoi vaut-il tant la peine d’être acheté ?.

realme Watch 3, une très bonne smartwatch pas chère

Le design est l’un des points forts de cette realme Watch 3, puisqu’il s’agit une montre confortable, légère et résistante. Il a un joli cadre en métal et un bouton sur le côté droit. Vous pouvez le porter toute la journée, même pour dormir, car il ne vous dérangera pas du tout. En ayant imperméablevous pouvez également le porter sous la douche ou dans la piscine.

Une grande partie de la façade est occupée par un écran TFT avec une résolution de 240 x 286 pixels et luminosité de 500 nits. D’après nos tests, c’est un écran de qualité correcte qui se démarque surtout par sa grande taille. Il n’a pas de luminosité automatique, mais vous pouvez utiliser la fonction de ramassage pratique pour réveiller l’écran. Bien sûr, vous pouvez choisir entre divers cadrans de montre pour le décorer.

Nativement, dans la realme Watch 3, vous trouverez des fonctions telles que alarme, chronomètre et minuterie. Ces outils se développent lorsque vous connectez la montre intelligente au téléphone mobile. Par exemple, vous pouvez profiter des appels Bluetooth, c’est-à-dire utiliser la smartwatch pour communiquer par téléphone à l’aide de son haut-parleur et de son microphone. Aussi vous recevrez les notificationsvous verrez les informations météo et vous aurez même une fonction pour trouver le téléphone.

En portant la smartwatch tout au long de la journée, vous saurez combien de pas avez-vous fait. Si vous allez habituellement vous promener, jouer au basket ou nager, vous pouvez activer le mode sport spécifiquement pour surveiller votre entraînement. Il dispose de plus de 110 modes sportifsvous avez donc beaucoup de choix. Il vous offre également plusieurs outils reliés à la santé, tels que le capteur de fréquence cardiaquesurveillance de l’oxygène sanguin et analyse du sommeil.

Enfin, la realme Watch 3 a une batterie de 340 mAh ce qui atteint une semaine d’autonomie quand vous en faites un usage intensif. Dans notre cas, nous l’utilisons toujours connecté au mobile, avec les notifications activées et plusieurs séances d’entraînement. Pour le charger, vous avez besoin du chargeur magnétique qui vient dans la boîtele processus prend environ deux heures au total.

L’essentiel est que la realme Watch 3 est une très bonne smartwatch, a tout ce dont vous avez besoin en utilisation quotidienne. De plus, des fonctionnalités telles que les appels Bluetooth sont une caractéristique des modèles plus chers. Profitez des offres que cette Realme Watch 3 étoiles sur Amazon et AliExpress pour le prendre encore moins cher.

