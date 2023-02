Xiaomi met à jour l’un de ses produits les plus charmants : il s’agit du nouveau talkie-walkie de la marque

Le nouveau talkie-walkie de Xiaomi a été présenté en Chine, où il sera vendu au prix de 40 euros pour changer.

Le nouveau Xiaomi Walkie Talkie 2S, plus léger que le modèle précédent et avec de meilleures fonctionnalités

Xiaomi a renouvelé l’un des produits les plus particuliers que l’on puisse trouver aujourd’hui dans son catalogue. Le nouveau Xiaomi Walkie Talkie 2S est officiel, et il a été introduit en Chine comme une légère mise à jour de la première édition de son Walkie Talkie à bas prix. Il dispose de fonctionnalités améliorées par rapport à la génération précédente, et maintient un coût d’environ 41 euros à changer, ce qui en fait l’un des meilleurs talkies-walkies actuellement disponibles sur le marché.

L’appareil se distingue par son design minimaliste, similaire au reste des produits que l’on peut trouver dans le catalogue de la marque. Outre l’esthétique, il intègre des fonctions intéressantes comme une autonomie allant jusqu’à 120 heures ou encore un écran de 1,7 pouces qui permet de visualiser les informations.

Xiaomi Walkie Talkie 2S, toutes les infos

Son corps est en plastique et a une finition mate qui promet d’améliorer l’adhérence, et il est résistant aux éclaboussures soutenu par un niveau de certification IP54. Sur sa face avant, il est possible de retrouver un écran de 1,7 pouces et une série de boutons physiques qui permettent de contrôler la transmission du son.

Il intègre un haut-parleur de 36 mm de diamètre et prend en charge 20 canaux longue distance ainsi que 80 canaux personnalisés. Sa puissance d’émission atteint 4 W, permettant des transmissions jusqu’à 5 kilomètres.

Il dispose d’un connecteur USB-C et d’un port casque 3,5 mm qui vous permet de connecter des appareils tels que des microphones ou des écouteurs.

Par curiosité, il convient de mentionner que le talkie-walkie peut être connecté à un smartphone Xiaomi pour installer les mises à jour OTA et modifier certains paramètres de l’appareil.

Prix ​​du Xiaomi Walkie Talkie 2S

Pour l’instant, l’appareil a été lancé en Chine, et il n’est pas clair s’il sera bientôt disponible sur d’autres marchés. À ce jour, la première édition de l’appareil n’est pas disponible en France, et il ne semble pas que la situation changera avec la deuxième version.

Son prix est de 299 yuans, soit environ 41 euros à changer. C’est un prix inférieur à celui de la série Walkie Talkie 3 de Xiaomi introduite il y a quelque temps, avec des fonctionnalités plus avancées mais pas un design aussi raffiné que ce nouveau modèle.

