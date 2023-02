OnePlus avec 81 Pro : le premier clavier mécanique de OnePlus est désormais officiel

Le premier clavier mécanique de OnePlus est une collaboration avec Keychron, l’une des firmes mythiques de ce secteur.

L’esthétique du clavier mécanique OnePlus est sans aucun doute l’un des points forts du produit

Profitant du lancement en Europe de son nouveau OnePlus 11 et de l’arrivée de sa première tablette Android, OnePlus a souhaité montrer au monde son autre grande nouveauté de ce premier semestre : un clavier mécanique créé conjointement avec la communauté en ligne. de la marque et l’une des sociétés de référence sur le marché des périphériques.

Le OnePlus Avec 81 Pro est le premier clavier mécanique de l’entreprise. Malgré cela, il intègre des fonctionnalités intéressantes qui pourraient bien être présentes dans le dernier modèle de certaines des principales entreprises de ce secteur.

OnePlus Featureurin 81 Pro, toutes les informations

OnePlus a décidé de s’associer à un expert dans le domaine des claviers mécaniques, Keychron, dans le but de créer un design de clavier unique. En ce sens, il a un corps en aluminium léger mais robuste, et ses touches « Marble Mallow » utilisent un élastomère thermoplastique exclusif, qui offre un rebond élastique à chaque frappe.

Son esthétique préserve les couleurs traditionnelles de la marque, y compris différentes nuances de gris, blanc et rouge, pouvant choisir entre deux combinaisons de couleurs différentes.

Le clavier est personnalisable, pouvant choisir entre des interrupteurs rouges ou bleus en fonction du type d’utilisation qui va être donné et des préférences de chaque utilisateur. De plus, il possède une molette dans son coin supérieur droit qui permet de contrôler le niveau de volume de l’appareil auquel il est connecté.

OnePlus a construit son clavier dans le but de le rendre compatible avec le plus d’appareils possible. Il peut être connecté avec des ordinateurs macOS, Windows et Linux, et grâce à la technologie Bluetooth et son port USB-C, il peut également être connecté à des appareils Android ou iOS.

La marque n’a pas dévoilé le prix ni la date de sortie de son nouveau produit. Il a en revanche confirmé que plus d’informations sur le OnePlus Feature 81 Pro seront données dans les semaines à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :