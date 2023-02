Nothing Phone (2) : telles seraient ses principales caractéristiques selon une fuite

Rien ne prévoit de lancer son nouveau smartphone plus tard cette année, et nous connaissons déjà certaines de ses spécifications les plus importantes.

L’arrière du Nothing Phone (1), le premier smartphone de la firme londonienne

Rien en soi ne nous a déjà confirmé que la deuxième génération de sa famille de smartphones arrivera cette année. Au cours du second semestre 2023, nous devrions avoir rendez-vous avec la société londonienne, où elle présentera au monde le supposé Nothing Phone (2), un appareil plus premium que le premier modèle, et avec des fonctionnalités plus pointues.

Ces caractéristiques semblent avoir été dévoilées à plusieurs mois de la présentation officielle de l’appareil, grâce à une fuite de source indienne.

Le Nothing Phone (2) aurait une batterie plus grande et un processeur Snapdragon 8

Selon la source susmentionnée, le nouvel appareil Nothing, connu sous le numéro de modèle A065 et dont la présentation est prévue pour le troisième trimestre de cette année, atteindra le marché direct pour concurrencer le segment mobile haut de gamme.

Et c’est que l’appareil devrait inclure un processeur Qualcomm Snapdragon série 8, le plus avancé de tous ceux qui existent dans le catalogue de la société californienne. Pour le moment, on ne sait pas quel modèle spécifique de processeur le supposé Nothing Phone (2) montera, puisque la source explique qu’il s’agit d’un processeur qui n’a pas encore été présenté.

D’autre part, il a été révélé qu’il y aura une variante avec 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne, et que Nothing suivra les traces d’autres fabricants en intégrant une fonction « Virtual RAM » qui permettra une partie de la mémoire interne à utiliser comme mémoire RAM grâce à des techniques d’échange

Un autre changement important que nous verrions dans la nouvelle génération serait l’inclusion d’une batterie de plus grande capacité, qui atteindrait 5000 mAh. Le Nothing Phone (1) disposait d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh, et dans son analyse approfondie, elle s’est avérée suffisante pour offrir une journée d’autonomie, mais elle n’était pas au niveau des meilleurs smartphones à cet égard.

Enfin, l’appareil devrait inclure un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la possibilité d’adapter son taux de rafraîchissement en fonction du contenu échantillonné. Il n’est pas clair, oui, si nous parlons d’un panneau de type LTPO comme ceux inclus dans certains des mobiles les plus chers du marché.

C’est, pour l’instant, tout ce que l’on sait sur le Nothing Phone (2) qui arrivera entre les mois de juillet et septembre de cette année 2023. D’ici là, nous pourrons probablement voir la deuxième génération d’écouteurs Nothing’s Eard.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :