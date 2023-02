Six ans plus tard, WhatsApp supprime enfin l’une des restrictions les plus absurdes de l’application

WhatsApp a décidé d’augmenter le nombre de fichiers multimédias pouvant être partagés simultanément.

L’icône de WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde en 2023

Une nouvelle version du programme bêta de WhatsApp est en route pour les utilisateurs d’Android. A cette occasion, la mise à jour vise à introduire un changement attendu, qui éliminera enfin l’une des restrictions les plus ennuyeuses présentes dans l’application de messagerie, pratiquement depuis sa création.

Et c’est que, si jusqu’à présent il n’était possible de partager jusqu’à trente fichiers multimédias différents à la fois via un chat, grâce à la dernière mise à jour de l’application, il sera possible de partager jusqu’à 100 fichiers multimédias dans le même message .

Ils l’ont découvert via WABetaInfo après avoir examiné les nouveautés incluses dans la version 2.23.4.3 de WhatsApp Beta pour Android, où le menu de sélection de fichiers multimédia donne désormais la possibilité de choisir jusqu’à 100 fichiers à envoyer.

C’est en 2017 que WhatsApp a augmenté pour la première fois la limite de fichiers multimédia pouvant être envoyés en une seule fois, passant de 10 à 30. Six ans plus tard, l’entreprise a décidé d’augmenter à nouveau cette limite. Et la vérité est que l’augmentation est considérable.

Une fois la nouvelle fonction disponible, les utilisateurs de WhatsApp pourront sélectionner jusqu’à cent fichiers à envoyer dans une conversation. Un changement qui, sans aucun doute, sera bien accueilli par toutes ces personnes qui ont l’habitude d’envoyer de nombreuses photos ou vidéos à leurs amis ou à leur famille.

Pour pouvoir envoyer jusqu’à cent fichiers différents dans un message WhatsApp, il est nécessaire de télécharger la dernière version de WhatsApp disponible via le programme bêta. Si vous n’êtes pas membre du programme, il vous suffit d’attendre que l’option soit disponible dans la version stable de l’application de messagerie.

