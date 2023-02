Les mobiles POCO qui recevront la mise à jour vers MIUI 14 et quand ils le recevront

Ce sont les 21 mobiles POCO qui recevront MIUI 14 basé sur Android 13 au cours des prochains mois.

Le POCO X3 Pro est l’un des premiers mobiles de la marque chinoise à recevoir MIUI 14

Après de nombreuses rumeurs, Xiaomi a finalement présenté hier en société ses nouveaux terminaux de franchise milieu de gamme au sein de la marque POCO, certains POCO X5 et X5 Pro qui se distinguent par un écran AMOLED 120 hertz et un processeur signé Qualcomm, le Snapdragon 695 dans le POCO X5 et le Snapdragon 778G dans le POCO X5 Pro.

Profitant de ce lancement, le géant chinois a également présenté la dernière version de la couche de personnalisation POCO, MIUI 14 pour POCO, et a confirmé quels seront les premiers téléphones de marque à recevoir cette nouvelle mise à jour.

Ce sont tous les téléphones POCO qui seront mis à jour vers MIUI 14 avec Android 13

La première chose que vous devez savoir si vous êtes un utilisateur d’un terminal de marque POCO est que pratiquement tous les terminaux POCO que nous allons détailler ci-dessous recevront la version de MIUI 14 basée sur Android 13 et qu’ils le feront en deux phases : Dans le premier, MIUI 14 pour POCO atteindra les appareils les plus puissants et dans le second, il sera déployé dans les mobiles de milieu de gamme et d’entrée de gamme de l’entreprise.

Ainsi, les 8 premiers mobiles POCO qui recevront la mise à jour vers MIUI 14 sont les suivants :

De la même manière, dans un second temps, ces 13 terminaux de la marque chinoise seront également mis à jour vers MIUI 14 :

De ce dernier lot, tous les terminaux ne recevront pas la version de MIUI 14 avec Android 13, puisque les POCO M3, POCO X3, POCO X3 NFC, POCO F2 Pro, POCO M2 et POCO M2 Pro continueront avec Android 12.

Jouer sur YouTube

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :