Le Samsung Galaxy S21 FE est mis à jour avec le correctif de sécurité de février 2023

Le Samsung Galaxy S21 FE est le deuxième terminal de la firme coréenne à recevoir la mise à jour Android de février.

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit la mise à jour Android de février

Alors que nous ne sommes même pas au tiers du mois de février, Samsung a déjà commencé à mettre à jour ses meilleurs mobiles avec le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de février 2023. Ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de février 2023 dans le Galaxy Note 20, c’est maintenant au tour de son dernier Galaxy haut de gamme abordable, le Samsung Galaxy S21 FE.

Comme ils nous l’ont confirmé de SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer cette nouvelle mise à jour de sécurité sur le Samsung Galaxy S21 FE au Brésil et on s’attend à ce qu’elle atteigne d’autres régions du monde dans les prochaines semaines.

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit la mise à jour Android de février

La mise à jour Android de février 2023 atteint déjà le Samsung Galaxy S21 FE avec le numéro de modèle SM-G990E, qui sont ceux équipés du processeur Exynos 2100, du Brésil avec la version du firmware G990EXXS3DWAA.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui, bien qu’aucun journal des modifications officiel n’ait été publié, corrige les problèmes de sécurité découverts au cours des dernières semaines, corrige un bon nombre de bugs connus et améliore la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy S21 FE lancé début 2022 avec Android 12 avec One UI 4, a été mis à jour vers One UI 5 basé sur Android 13 à la fin de l’année dernière et n’a pas encore reçu au moins trois autres mises à jour du système d’exploitation. Galaxy prendra en charge jusqu’à Android 16.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy S21 FE avec la puce Exynos en accédant simplement à la section Mise à jour logicielle, située dans le menu Paramètres de votre smartphone, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

Jouer sur YouTube

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :