Design iPhone Ultra imaginé à base de titane Apple Watch Ultra

On s’attend de plus en plus à ce qu’Apple lance un iPhone en titane ainsi qu’un nouveau niveau Ultra pour son smartphone dans les deux prochaines années. Bien qu’il n’y ait aucune certitude quant à la façon dont cela se manifestera, un nouveau rendu visualise à quoi cela ressemblerait si le design Apple Watch Ultra était directement traduit sur iPhone.

Pour un peu de contexte, l’année dernière, nous avons vu plus d’indices possibles sur le lancement par Apple d’un iPhone en titane avec un autre brevet faisant surface, ainsi qu’une rumeur disant que l’iPhone 15 pourrait arriver cet automne avec le nouveau métal. La rumeur dit également que le design pourrait comporter des coins arrière arrondis.

Par ailleurs, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple envisageait d’ajouter un nouveau niveau premium à sa gamme de smartphones en 2024 avec l’iPhone Ultra. Cela se situerait au-dessus du Pro Max et Gurman pense qu’il pourrait se démarquer avec un écran plus grand, de meilleurs appareils photo et/ou de meilleures puces. Gurman ne croit pas que l’iPhone Ultra possible en 2024 sera pliable.

iPhone Ultra imaginé

Designer Jonas Daehnert partagé le Rendu iPhone Ultra sur Twitter aujourd’hui avec une vue à la fois de l’avant et de l’arrière de l’appareil.

Pour être clair, cela n’est pas basé sur les attentes concernant l’iPhone 15 en titane ou un éventuel iPhone Ultra en 2024. Au contraire, Jonas a partagé sur Twitter « Je n’ai aucune idée de toutes les fuites. C’était juste un exercice pour voir s’il est possible d’adapter le langage de conception Watch Ultra. 🙂 »

Dans cet esprit, l’adaptation a certainement été un succès. L’Apple Watch Ultra DNA brille avec le bouton d’action orange international et l’accent du port inférieur, les boutons surélevés et le Switch de sonnerie robuste, les découpes de haut-parleur, le bord d’affichage dur et les coins arrondis.

Rendu iPhone Ultra par Jonas Daehnert

Que pensez-vous d’un iPhone avec Apple Watch Ultra DNA correspondant ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :