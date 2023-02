AirTag révèle que la compagnie aérienne a fait don des bagages perdus du couple à une association caritative sans explication

Comme je l’écrivais le mois dernier, les AirTags sont un accessoire de voyage indispensable, notamment pour vos bagages enregistrés. Maintenant, un couple au Canada attribue à un AirTag le mérite de les avoir aidés à localiser leurs bagages perdus, mais pas avant de les avoir vus voyager à travers le Québec et l’Ontario et s’asseoir dans une mystérieuse installation de stockage pendant des mois, sans aucune aide d’Air Canada.

AirTag conduit un couple à des bagages «donnés à tort»

Tel que rapporté par Initié, Nakita Rees et Tom Wilson revenaient de leur lune de miel lorsqu’un de leurs bagages enregistrés, muni d’un AirTag, a été oublié au Québec. Au début, le couple n’y a pas beaucoup pensé et a simplement déposé un bagage perdu auprès d’Air Canada.

Peu de temps après, cependant, l’AirTag a révélé que le sac avait été déplacé vers un « entrepôt public juste à l’extérieur de Toronto ».

Rees a détaillé l’expérience dans une série de vidéos TikTok, affirmant que les bagages « perdus » sont restés dans cette installation de stockage pendant trois mois. Finalement, le couple a décidé d’aller à l’entrepôt lui-même, mais ils ont abandonné cette visite. Ils se sont ensuite rendus à l’aéroport Pearson de Toronto, où on leur a dit qu’Air Canada n’utilisait pas l’installation d’entreposage où AirTag avait indiqué que le sac se trouvait.

Rees et Wilson ont alors décidé de déposer un rapport de police pour aggraver la situation. La police a ouvert l’unité de stockage pour trouver des « bagages mur à mur », mais ils n’ont pas pu localiser leurs bagages spécifiques dans les piles de 1 200 sacs.

Alors que l’histoire commençait à devenir virale sur TikTok, Air Canada a attribué un « gestionnaire de cas individuel » à Rees et Wilson. Une fois cette personne affectée au dossier, les bagages ont été localisés dans les 24 heures et livrés au domicile du couple dans les 48 heures.

Rees a déclaré dans la vidéo que tout dans le sac était intact, y compris une bouteille de vin. Mais, a-t-elle déclaré à Insider, la compagnie aérienne a partiellement blâmé le couple car ils n’ont laissé aucune information d’identification à l’intérieur du sac.

Finalement, l’enquête policière a révélé qu’Air Canada avait fait don du sac à un organisme de bienfaisance et que cet organisme de bienfaisance utilisait l’installation d’entreposage en question.

Dans une déclaration à Radio-CanadaAir Canada a tenté de limiter les dégâts :

«Ce client a voyagé à la fin de l’été à un moment où tous les transporteurs aériens au Canada se remettaient encore de la perturbation systémique liée à la COVID de l’ensemble de l’industrie du transport aérien. L’une des conséquences était un taux élevé de retards de bagages. « Dans ce cas particulier, la situation a été aggravée par la déconnexion de l’étiquette du bagage à un moment donné du voyage. Malgré tous nos efforts, il ne nous a pas été possible d’identifier le propriétaire du sac. Il a été désigné comme non réclamé et nous avons déménagé pour indemniser le client.

Pourtant, Rees et Wilson sont perplexes quant à la raison pour laquelle ils n’ont obtenu aucune réponse de la compagnie aérienne pendant quatre mois. De plus, sans l’AirTag, il est possible qu’ils n’aient jamais localisé le sac. Après tout, il a été jugé « non réclamé » par la compagnie aérienne et donné à une association caritative. Une partie du problème, a déclaré Rees sur TikTok, est que les bagages ont été donnés après seulement 30 jours.

Vous pouvez suivre l’histoire complète via TikTok pour plus de détails.

