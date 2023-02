La moitié des tablettes vendues dans le monde viennent d’Apple : il se vend 3 fois plus que Samsung

Apple règne en maître sur le marché des tablettes : l’iPad est le modèle le plus vendu du marché.

Le modèle le plus basique de la famille iPad disponible en 2023

Sur les plus de 45 millions de tablettes expédiées par les fabricants au cours des trois derniers mois de 2022, environ 22,5 millions étaient des iPad Apple. Cela laisse la société américaine comme la marque qui vend le plus de tablettes dans le monde avec une grande différence, restant ainsi avec une part de près de 50 %.

Ceci est indiqué par les dernières données de marché d’IDC, qui montrent que Samsung, bien qu’étant la deuxième marque qui a vendu le plus de tablettes, n’a réussi à expédier que 7,7 millions d’unités dans le monde, atteignant une part de marché inférieure à 17%

Apple, Samsung et Amazon se partagent les trois premières places sur le marché mondial des tablettes

Les analystes expliquent qu’Apple et Samsung continuent d’être les principaux leaders sur le marché mondial des tablettes, Apple étant la société qui a un net avantage sur le fabricant sud-coréen grâce à la popularité de l’iPad. En ce sens, ils soulignent la popularité du dernier modèle d’iPad « budget » sorti à la fin de l’année dernière.

Les chiffres laissent Apple comme le grand dominant dans le domaine des tablettes. La société a enregistré une croissance de 28,8 % par rapport à l’année précédente, tandis que la croissance de Samsung n’était que de 7,1 %. Ainsi, ses parts de marché sont passées à 49,2 % et 16,8 %, avec respectivement 22,5 millions et 7,7 millions de tablettes livrées par Apple et Samsung.

Amazon est l’entreprise qui reste ferme en troisième position, malgré une chute de 31,1% par rapport à la même période de l’année précédente. Au cours du dernier trimestre de l’année, il a vendu 2,5 millions de tablettes, soit seulement 200 000 de plus que Huawei et Lenovo, en quatrième et cinquième position avec 2,3 millions d’unités vendues chacun.

Le marché mondial des tablettes a très légèrement progressé tout au long du dernier trimestre de l’année, même si tout au long de l’année 2022, il a subi une baisse de 3,3 % après deux années de croissance soutenue.

Jouer sur YouTube

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :