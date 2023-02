Google présente Bard, son alternative à ChatGPT

On ne pouvait pas en attendre moins de la part de Google, qui a cependant mis plus de temps que prévu pour répondre à ChatGPT.

Et enfin, Google répond à ChatGPT avec une IA basée sur LaMDA.

Que Google allait répondre à ChatGPT était un secret de polichinelle, et en fait, la réponse attendue de Mountain View a attendu plus longtemps qu’elle ne le devrait. Cependant, le géant des moteurs de recherche s’est dépêché maintenant, car bien qu’il nous l’ait déjà dit il y a quelques jours, cette chose importante qu’ils devaient nous dire concernant l’IA est désormais officielle, et c’est sans attendre le 8 février à 2h00. p.m. : 30 heures à l’événement à Paris auquel nous avions été invités virtuellement.

Et donc, maintenant on peut vous présenter Google Bard, le choix du géant californien parmi les différents modèles de LLM qui sont déjà sur le marché, et qui avait visiblement été une attaque directe sur la ligne de flottaison des moteurs de recherche traditionnels du sud d’internet.

Comme nous l’ont dit les confrères, Bard est basé sur LaMDA et est déjà disponible en bêta fermée, toujours en développement et sans dates, mais avec la promesse qu’il élargira ses horizons très bientôt afin que nous puissions tous l’essayer.

Nous connaissons déjà son grand avantage, oui, par rapport à ChatGPT et autres, puisque Bard apprendra des informations sur le Web et pourra l’utiliser pour répondre à nos questions sur les événements récents.

Voici l’article officiel de présentation sur le blog de Google, où vous aurez tous les détails supplémentaires :

Google présente Bard, l’avenir de la recherche par IA

C’est ainsi que Google concurrencera ChatGPT, et c’est ainsi que fonctionne Bard

Selon les propres mots de Google, Bard est « un service d’intelligence artificielle conversationnel expérimental alimenté par LaMDA qui s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses nouvelles et de haute qualité ».

Il ne fait aucun doute que Google connaît son avantage et veut l’exploiter, informant également que la version de LaMDA utilisée dans ce cas est un modèle plus léger, qui nécessite moins de capacité de calcul et permet donc au service de s’adapter à plus d’utilisateurs en obtenant plus de réponses. en moins de temps et en dépensant moins de ressources.

