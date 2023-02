TECNO a confirmé son adhésion au MWC 2023 et le lancement d’un nouvel appareil phare PHANTOM

TECNO, une marque technologique innovante présente sur plus de 70 marchés mondiaux, a confirmé aujourd’hui sa participation au Mobile World Congress 2023 à Barcelone (également connu sous le nom de MWC 2023). Où TECNO dévoilera son nouveau produit phare sous sa sous-marque haut de gamme PHANTOM. TECNO apportera également sa gamme de produits vedettes de smartphones et de mises à niveau de l’écosystème AIoT pour que les visiteurs puissent en faire l’expérience. Tous sur leur propre stand au 7A90, Hall 7, Fire Gran Via.

En tant qu’exposition mondiale prestigieuse de l’industrie, chaque année, le MWC sera témoin de la sortie de nombreuses innovations révolutionnaires et présentera de nombreuses nouvelles excellentes marques aux consommateurs mondiaux. Le sommet de cette année verra les débuts de TECNO en tant que nouvelle force motrice croissante dans l’industrie des smartphones et de l’AIoT à l’échelle mondiale.

En parlant des débuts de TECNO au MWC 2023, Jack Guo, directeur général de TECNO, a partagé cela. « Nous sommes impatients de montrer aux consommateurs du monde entier comment TECNO fait la différence dans divers segments de produits. MWC offre une excellente occasion de présenter notre écologie de produits complète avec une large gamme de produits à la pointe de la technologie, et de présenter comment TECNO libère les meilleures technologies conçues avec un design moderne et élégant et poursuit la prochaine grande innovation.

Et qu’est-ce qu’on s’attend à voir au MWC ?

Au MWC 2023, TECNO fera partie des milliers de marques attendues pour honorer l’événement de quatre jours. Qui rassemble les dernières innovations dans son domaine. La tête d’affiche du stand TECNO sera la série de smartphones TECNO, notamment PHANTOM, CAMON, Spark, POVA. Et aussi son dernier écosystème de produits AIoT couvrant l’individu intelligent, l’entreprise intelligente et la maison intelligente. Pour détailler, les visiteurs s’attendent à voir :

TECNO Smartphone Series – Le tout dernier appareil PHANTOM à être lancé au MWC, et la célèbre série PHANTOM X2. PHANTOM X2 Pro 5G et PHANTOM X2 5G seront les points forts de la zone d’affichage des smartphones sur le stand de TECNO. Équipée de la puce Dimensity 9000 5G de MediaTek, la série PHANTOM X2 garantit des performances puissantes qui améliorent les affaires, le divertissement et l’utilisation quotidienne. De plus, le PHANTOM X2 Pro 5G révolutionne également la création d’images dans l’industrie des smartphones avec le premier objectif portrait rétractable au monde comparable à un appareil photo professionnel. Outre la série PHANTOM X2, d’autres modèles exposés incluent le CAMON 19 Pro Mondrian Special Editio. C’est le premier appareil intelligent au monde qui utilise la technologie de « dessin de la lumière du soleil ». Ou le SPARK 9 Pro BMW Edition et le SPARK 10 Pro qui forment un ensemble parfait pour GenZ avec son design distinct et sa fonction selfie extraordinaire. Ainsi que le POVA 4 Pro, l’appareil ultime pour les passionnés de technologie.

Mais il y a plus

Écosystème de produits TECNO AIoT – Offrant une gamme complète d’appareils intelligents et une interconnexion entre ses appareils de marque, TECNO vise à forger un avenir numérique entièrement connecté pour ses clients grâce à sa technologie AloT. TECNO présentera l’image complète de son écosystème de produits AIoT au MWC. Qui comprend des produits individuels intelligents, y compris la série d’écouteurs stéréo sans fil True ou des produits commerciaux intelligents comme la série MEGABOOK. Éventuellement, des produits pour la maison intelligente, y compris un routeur phare et une caméra de sécurité intégrée à la porte. En particulier, les visiteurs découvriront sur place l’inter-connectivité « One Leap » de TECNO entre les ordinateurs portables et les smartphones.

À propos de TECNO

TECNO est une marque technologique innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l’expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents. Poussant sans relâche pour l’intégration parfaite du design contemporain et esthétique avec les dernières technologies. Aujourd’hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles. Offrir une innovation de pointe grâce à une large gamme de smartphones, de dispositifs portables intelligents, d’ordinateurs portables et de tablettes, de systèmes d’exploitation HiOS et de produits pour la maison intelligente. Et guidé par son essence de marque « Stop At Nothing ». TECNO s’engage à débloquer les meilleures et les plus récentes technologies pour les personnes tournées vers l’avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d’eux-mêmes et leur meilleur avenir. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de TECNO.